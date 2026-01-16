Robertas Kaunas susitiks su Lenkijos gynybos ministru: aptars poligono Kapčiamiestyje klausimą

Susitikimo metu ministrai taip pat kalbėsis apie Baltijos gynybos linijos ir Rytų skydo iniciatyvos klausimus NATO ir ES darbotvarkę, paramą Ukrainai.
Vizito metu R. Kaunas dar susitiks su Lenkijos nacionalinės gynybos komiteto pirmininku Andrzeju Grzybu (Andžeju Gžibu) ir lankysis ginkluotės gamykloje „Mesko“, kurioje gaminamos trumpojo nuotolio oro gynybos sistemos „Piorun“.
Anot Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos ir Lenkijos santykiai pastaraisiais metais ypač stiprėjo saugumo ir gynybos srityse, atliepiant augančius regioninius iššūkius.
Abi šalys aktyviai bendradarbiauja NATO ir ES rėmuose, siekdamos stiprinti rytinį Aljanso flangą – nuo bendrų karinių pratybų iki infrastruktūros projektų, tokių kaip siūloma gynybos linija prie ES sienos su Rusija ir Baltarusija.
Taip pat Lietuva kartu su Lenkija, Estija ir Norvegija vykdo lenkiškų VSHORAD (angl. Very Short Range Air Defence System) „Piorun“ įsigijimą.
Nuo 2006 metų Lenkijos kariai itin aktyviai dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse – 2025 metų vasarą baigė jau 13-ąjį savo budėjimą Baltijos šalyse.
