Ruginienė persikėlė gyventi į Turniškes

„Galiu patvirtinti, kad paskirta premjerė jau persikraustė gyventi į Turniškes“, – BNS trečiadienį teigė politikės atstovas Ignas Dobrovolskas.
Praėjusią savaitę iš šios rezidencijos išsikraustė buvęs premjeras Gintautas Paluckas. Čia jis gyveno nuo balandžio, kai įsikėlė po atlikto remonto.
Naujienų portalas „15min“ anksčiau rašė, jog rezidencijai renovuoti buvo sudaryta per 127 tūkst. eurų vertės sutartis su bendrove „Sivesta“. Vyriausybės kanceliarija tuomet teigė, kad realiai šie darbai kainuos 90 tūkst. eurų, dar apie 50 tūkst. eurų atsieis baldai, interjero detalės.
Kaip skelbė BNS, premjero rezidencijoje praėjusią kadenciją gyveno tuometinė ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Prieš ją Vyriausybei vadovavęs dabartinis Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis į šią rezidenciją nesikraustė, gyveno nuosavame name.
Naujausi komentarai