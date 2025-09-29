Ruginienė svarstys keisti kultūros ministrą su viena sąlyga

Lietuvos totoriai sekmadienį rinkosi Grigiškėse. Čia, kur dabar daugiabučiai, buvo Totorinės kaimas. Jame gyvenę Vytauto Didžiojo į Lietuvą pakviesti totoriai atliko svarbią tarnybą – saugojo Vilnių. Dabar čia atidarytas Totorinės skveras.
Iš Turniškių atvyko tik ką pati Grigiškėse gyvenusi premjerė.
„Jaučiuosi kaip namuose, nes tai mano gimtas kraštas“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
Premjerė sutikta šiltai ir svetingai. Bet vis daugiau kultūros renginių skelbia valdžios boikotą.
Nepageidaujamais skelbia naująjį kultūros ministrą I. Adomavičių. O kai kur net prezidentą G. Nausėdą, patvirtinusį premjerės pasiūlytą ministrą.
„Dėl kultūros bendruomenės reakcijos skauda širdį ir tikrai dėl to pergyvenu. Situacija sudėtinga. Tokios reakcijos niekas nesitikėjo“, – tikino I. Ruginienė.
Kitame Lietuvos gale – Palangoje – pirmasis renginys, į kurį I. Adomavičiui užtrenktos durys. Palangos kopose iškilo meninis molbertas kūrėjui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Kultūros ministerija teiravosi, ar galėtų ministras atvykti.
Palangos savivaldybė kvietė buvusį ministrą Šarūną Birutį, bet jį pakeitęs I. Adomavičius – jau nepageidaujamas.
„Prieš du mėnesius kvietėme tuometinį ministrą Š. Birutį. Tai buvo vardinis kvietimas. Dabartinis ministras galėjo atvažiuoti, bet specialiai mes jo nepakvietėme“, – aiškino Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
Menininkų bendruomenė kritikuoja ir boikotuoja prezidentą G. Nausėdą, kad šis sutiko su Remigijaus Žemaitaičio į ministrus pasiūlytu I. Adomavičiumi.
„Prezidentas tikrai nieko blogo nepadarė. Esmė tokia, kad deleguojančios partijos turėtų atsakingai pažiūrėti ir deleguoti tinkamą žmogų. O jų Lietuvoje yra tikrai daug“, – pabrėžė Š. Vaitkus.
Apie M. K. Čiurlionį I. Adomavičius kalbėjo ir savo garsiojoje pirmojoje spaudos konferencijoje. Tada viename sakinyje ir kuklinosi, ir lyginosi su iškiliausiu Lietuvos kūrėju.
„Bet kažkoks visuomenininkas, kažkoks žmogus sugalvojo tai paversti paprasčiausiu. Aš esu paprastas žmogus, niekam nereikalingas. Kodėl reikia iškelti mane, kuris dar nėra tiek iškilus, kiek M. K. Čiurlionis?“ – rugsėjo 24 d. svarstė kultūros ministras I. Adomavičius.
Premjerė I. Ruginienė tąsyk teigė, kad ministras sudėliojo akcentus. Bet kilus skandalui, I. Adomavičius atsiprašė. Sekmadienį premjerė sako – atsiprašyti buvo už ką. Dabar iš ministro reikalauja susigrąžinti menininkų pasitikėjimą ir pagarbą, kitaip neva gali tekti palikti ministeriją.
„Tikrai labai atidžiai stebėsiu. Džiaugiuosi, kad jis atsiprašė bendruomenės – tai geras žingsnis. Bet jis turi rimtai imtis darbų. Jeigu jam nepavyks, tikrai svarstysiu ir šį klausimą“, – pabrėžė premjerė.
Premjerė sako ir pati važiuosianti per Lietuvą, kad ramintų dvejojančius dėl I. Adomavičiaus.
„Kam yra nerimas – noriu sumažinti tą jautrų foną. Noriu nuraminti kultūros bendruomenę. Tai yra prioritetas“, – pridūrė I. Ruginienė.
Kai G. Nausėda patvirtino Vyriausybę su partijos „Nemuno aušra“ deleguotu kultūros ministru I. Adomavičiumi, jo globos atsisakė Vilniaus knygų mugė, kino festivalis „Scanorama“, kiti menininkai.
Dėl kultūros ministru paskirto I. Adomavičiaus vyko protestai – ne tik Vilniuje.
Svarstomas kultūros darbuotojų streikas. Panašu, kad tai skaudu prezidentui, kuris kultūrą kėlė kaip prioritetą.
Kitą savaitę G. Nausėda kalbėsis su kultūros atstovais. O premjerė sako – įdėmiai stebės ministrą.
„Jis turės įrodyti, kad gali dirbti ir pritraukti kultūros bendruomenę prie savęs. Jei to nepadarys, bus kita diskusija“, – akcentavo I. Ruginienė.
