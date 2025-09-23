Ruginienė: Vaičiūnas sutiko prisijungti prie socialdemokratų partijos

Vilnius, rugsėjo 23 d. (BNS). Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia, kad dabartinis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sutiko tapti Socialdemokratų partijos nariu.
„Žygimantas Vaičiūnas neprieštarauja ir mes labai džiaugiamės, kad jis prisijungs prie mūsų partijos“, – susitikime su demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariais antradienį sakė I. Ruginienė.
„Normalu, kad partija nori, jog partinių ministrų būtų kuo daugiau Vyriausybėje, (...) mūsų yra tokia sąlyga ir mes tą sutarėme“, – kalbėjo ji.
Tuo metu valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius vėliau sakė, kad iš Ž. Vaičiūno nebuvo reikalaujama tapti partijos nariu norint išlaikyti ministro poziciją.
„Klausiau apie jo planus, darbą, galimybes darbuotis ir apie jo svarstymus dėl politinės ateities, jis neatmetė tokios galimybės. (...) Nebuvo tai sąlyga likti ministru, nebuvo sąlyga tapti dabar ar ateityje partijos nariu, idant liktų dirbti energetikos ministru, tokios sąlygos nebuvo“, – žurnalistams vėliau antradienį komentavo M. Sinkevičius.
Anot jo, kol kas nėra aišku, kada Ž. Vaičiūnas prisijungs prie partijos, tačiau sakė, kad tai nebus „tolimoje ateityje“.
I. Ruginienė neatskleidė, ar užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui taip pat bus keliama sąlyga tapti partijos nariu.
Paskirtoji premjerė pirmadienį pateikė Ž. Vaičiūno kandidatūrą į naująjį ministrų kabinetą.
Ž. Vaičiūnas vadovauja Energetikos ministerijai nuo kadencijos pradžios atsistatydinusioje Gintauto Palucko Vyriausybėje. Šiuo metu jis pareigas eina laikinai.
