Rusijai pareikštas protestas dėl per išpuolius Kyjive nukentėjusios lietuviško kapitalo įmonės

Per naktį iš antradienio į trečiadienį įvykdytą Rusijos raketų ir dronų antpuolį Ukrainos sostinėje Kyjive ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 17 žmonių, dar keliasdešimt buvo sužeisti.
„Ministerija griežtai smerkia šį Rusijos įvykdytą išpuolį, per kurį, be kita ko, sugriautas ir lietuviško kapitalo įmonės „Novus“ maisto sandėlis, ir pabrėžia, kad išpuolius prieš civilius gyventojus ir civilinius objektus tarptautinių ginkluotų konfliktų metu draudžia Ženevos konvencijos, kurių sunkūs pažeidimai laikomi karo nusikaltimais“, – rašoma pranešime.
Notoje taip pat pažymima, kad Ukrainos civiliai ypač kenčia pafrontės srityse, kur nuolat fiksuojami vadinamojo „dronų safario“ atvejai prieš vietos gyventojus. Vienas tokių įvykių fiksuotas Chersone, kai dronas sužeidė prekiautoją daržovėmis.
Šiame kontekste Užsienio reikalų ministerija nurodo primenanti, jog tarptautinė teisė nenumato senaties termino atsakomybei už karo ir kitus tarptautinius nusikaltimus.
Pastaraisiais mėnesiais Rusija gerokai suintensyvino atakas prieš Ukrainos sostinę, paleisdama sunkiai perimamų balistinių raketų salves, o Kyjivas įspėja, kad jam labai trūksta oro gynybos priemonių.
Rusijos atakos Ukrainoje naktį į ketvirtadienį nusinešė mažiausiai šešių civilių gyvybes, o 22 žmonės buvo sužeisti.
Kremlius visapusišką Ukrainos puolimą pradėjo 2022 metų vasarį ir nuo tada nuolat atakuoja savo kaimyninę šalį.