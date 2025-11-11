 Šakalienė: man nebuvo leista atsisveikinti su kariais

Šakalienė: man nebuvo leista atsisveikinti su kariais

2025-11-11 15:03
Vilius Narkūnas (ELTA)

Iš krašto apsaugos ministrės pareigų atstatydinta Dovilė Šakalienė sako, kad antradienį vykusios ceremonijos metu jai nebuvo leista atsisveikinti su kariais ir pasisakyti.

„Visi Lietuvos krašto apsaugos ministrai turėjo galimybę atsisveikinti su kariais – apeiti rikiuotę ir tarti žodį. Man nebuvo leista to padaryti“, – antradienį „Facebook“ skelbė D. Šakalienė.

Todėl, teigė politikė, savo kalba ji dalijasi socialiniame tinkle.

„Didžiuojuosi turėjusi galimybę dirbti su tokia kompetentinga, patriotiška ir atsidavusia komanda. Be jūsų nebūtų nieko“, – rašė buvusi ministrė.

„Krašto apsauga, tai, visų pirmiausia – ne tarptautinio prestižo klausimas, ne nurodymų vykdymas, ne politiniai ginčai. Krašto apsauga yra mūsų valstybės išsaugojimo klausimas“, – pridūrė ji.

Šiame straipsnyje:
Dovilė Šakalienė
kariai
Krašto apsaugos ministerija
ceremonija
Robertas Kaunas

