Šalies vadovas: Rusija turi jausti karo Ukrainoje pasekmes visomis prasmėmis

Taip jis kalbėjo paaiškėjus, kad į Lietuvos oro erdvę antradienio naktį įskridęs, o vėliau numuštas objektas greičiausiai buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas „Gerbera“ tipo dronas.
„Rusijos atsakomybė šiuo atveju yra. Mūsų santykių su Rusija, švelniai tariant, tai nepagerina, ir labai tikiuosi, kad tai ves prie naujo sankcijų paketo, dėl kurio mes pagaliau turime susitarti. Matau, kad jis taip pat stringa dėl kai kurių valstybių pasipriešinimo. Rusija turi jausti karo Ukrainoje pasekmes visomis prasmėmis: tiek sankcijų, tiek mūsų paramos Ukrainai požiūriu. Europos Sąjunga lieka nuosekli, ir Lietuva bus ir liks toliau nuosekli rėmėja, nes mes puikiai viską suprantame“, – LRT televizijai trečiadienį teigė G. Nausėda.
„Netikiu, kad Lietuvoje yra daug žmonių, kurie nesupranta, kad tai yra apie mūsų laisvę. Tai, kas vyksta Ukrainoje, yra ne tik Ukrainos nepriklausomybės gynimas, tai yra ir Lietuvos, Latvijos, Estijos, Bulgarijos ar kitų valstybių nepriklausomybės gynimas, nes šį kartą kalbama apie mus visus“, – akcentavo šalies vadovas.
Iki šiol priimtas 21 sankcijų paketas. Šiomis priemonėmis didinamas spaudimas Rusijai ir jos yra nukreiptos prieš jos karo ekonomiką, taip remiant pastangas nutraukti brutalų agresijos karą prieš Ukrainą.
G. Nausėda dar kartą atkreipė dėmesį, kad pagal turimą informaciją į Lietuvos oro erdvę įskridęs dronas nebuvo tiesioginė Rusijos ataka.
„Veikiausiai tai vis dėlto yra dronas, kurį Rusija panaudojo prieš Ukrainą, kaip ir Ukraina panaudoja daugybę savo dronų kiekvieną dieną, ir jie taip pat nukrypsta nuo kurso“, – sakė jis.
Kaip skelbta, antradienio naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse dėl pastebėto drono buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas, tikėtinas oro pavojus buvo atšauktas.
Droną numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai, jam sunaikinti buvo pasitelkta raketinė ginkluotė.
Nors pagal pirminę informaciją dronas galėjo būti neutralizuotas Alytaus rajone, ties Navasiolkų kaimu, kiek vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) patikslino, kad jis numuštas ties Pratkūnų kaimu Kaišiadorių rajone.
Dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos. Trečiadienį Užsienio reikalų ministerija (URM) dėl incidento įteikė šaliai griežto protesto notą dėl valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad numuštas dronas turėjo sprogmenį. Jis buvo neutralizuotas.
Savo ruožtu prezidentas G. Nausėda sakė, jog antradienio naktį į Lietuvos oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.
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