Šalies vadovas susitiks su kandidate į sveikatos apsaugos ministres Marija Jakubauskiene

Paskirtajai premjerei socialdemokratei Ingai Ruginienei formuojant naują Ministrų kabinetą, prezidentas jau susitiko su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene, užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, švietimo ministre Raminta Popoviene, „aušriečių“ kandidatu į žemės ūkio ministrus Andriumi Palioniu ir „valstiečių“ kandidatu į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinu Grikšu.
Prezidentūros teigimu, K. Budrys ir D. Šakalienė gali tęsti darbą, tą daryti „iš esmės“ gali ir R. Popoviene. Dėl kitų kandidatų prezidentas savo sprendimą žada vėliau.
Ministrus į Vyriausybę deleguoja trys valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo frakcijos – Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos.
Nauja Vyriausybė formuojama po ekspremjero Gintauto Palucko atsistatydinimo.
Socialdemokratė I. Ruginienė naująja Vyriausybės vadove paskirta praėjusią savaitę, Ministrų kabinetą ji turi suformuoti iki Seimo rudens Sesijos pradžios.
Naujausi komentarai