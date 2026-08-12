Šaltiniai: TS-LKD bando rengti pokalbius su Lietuvos diplomatais JAV apie ambasadoriaus darbą

BNS žiniomis, Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininko Žygimanto Pavilionio ir ekspremjerės Ingridos Šimonytės kvietimas pokalbiui su opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) nariais pasiekė visą ambasados kolektyvą, informacijos skleidimui pasitelkus atskirus personalo narius.
Lietuvos ambasadorius JAV G. Varvuolis BNS teigė nežinantis apie tokius politikų kvietimus, tuo metu Užsienio reikalų ministerija (URM) patvirtino turinti informacijos apie TS-LKD priklausančių Seimo narių bandymus neformaliai pasikalbėti su ambasados Vašingtone kolektyvu.
Savo ruožtu Ž. Pavilionis BNS patvirtino, kad su ambasados darbuotojais bendrauja, be kita ko, pokalbių metu jie yra prasitarę apie G. Varvuolio darbą.
„Galiu patvirtinti, kad aš su jais (darbuotojais – BNS) bendrauju, bet ne tik šiais klausimais. Mes bendraujame įvairiais klausimais, kadangi aš nuolat važiuoju į Ameriką ar šiuo metu rašau visos TS-LKD partijos raportą apie tai, kaip mums glaudžiau bendrauti su Amerika. Tai, žinoma, kad remiuosi ir į mūsų diplomatų patirtį. Nuolat su jais bendrauju ir niekada tas bendravimas nenutrūko. O kai kurie iš jų prasitarė apie blogą (ambasadoriaus – BNS) elgesį“, – BNS sakė jis.
Nuolat su jais bendrauju ir niekada tas bendravimas nenutrūko.
I. Šimonytė paneigė informaciją apie galimus pokalbius ir pabrėžė, kad „tiesiogiai nėra bendravusi su ambasados žmonėmis jau ilgesnį laiką“.
Portalas „Delfi“ praėjusią savaitę skelbė, jog dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas.
„Delfi“ šaltiniai nurodė, kad darbuotojai taip pat nuotoliu kalbėjosi su URM generaliniu inspektoriumi, esą įvyko ir pokalbis su ministerijos kanclere, žadėjusia konkrečius sprendimus šiai situacijai spręsti, tačiau tyrimas ambasadoriaus atžvilgiu nebuvo pradėtas.
Be kita ko, ministerija BNS nurodė vertinanti viešumoje pasirodžiusią informaciją ir pagal galiojančias teisės aktų nuostatas per penkias darbo dienas priims sprendimą dėl galimo tyrimo pradėjimo.
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko, socialdemokrato Remigijaus Motuzo nuomone, ne parlamentarai turėtų bendrauti su ambasados darbuotojais.
„Manyčiau, kad mes neturime atlikti, tai nėra mūsų funkcija, nei Seimo Užsienio reikalų komiteto, nei parlamentaro. Žinoma, niekas nedraudžia ten pasiklausti, pasitikrinti ir panašiai. Bet, kita vertus, aš manau, kad mes turime oficialiai kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją“, – BNS kalbėjo R. Motuzas.
„Juo labiau, kad Užsienio reikalų ministerija turi savo Generalinę inspekciją, kurios viena iš funkcijų – patikrinti mikroklimatą, įvertinti tokius dalykus, nusižengimus ar atmosferą ambasadoje“, – sakė jis.
Tuo metu Ž. Pavilionis, paklaustas, ar bendraudamas su ambasados darbuotojais neeskaluoja situacijos dėl ambasadoriaus darbo, pabrėžė, kad informaciją paviešino ne jis.
„Tikrai ne iš manęs išėjo šita informacija pirminė. Kaip žinote, ji buvo paskelbta žiniasklaidoje ir aš tuos signalus gavau gerus pusę metų, ir kaip matote, neeskalavau, sureagavau tik tada, kai pamačiau, kad tai išėjo į žiniasklaidą“, – nurodė Ž. Pavilionis.
G. Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus JAV pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 dienos.
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