Sauliui Skverneliui traukiantis iš Seimo pirmininko pareigų – naujas planas

„Ne, nedarysiu taip, kaip darė ponas (Viktoras – BNS) Pranckietis. Rugsėjo 10-ą eilinės sesijos pirmas posėdis ir aš palengvinsiu tikrai situaciją, pats pateiksiu atsistatydinimą ir Seimas tą klausimą greitai spręs“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė politikas.
2016 metais į Seimą V. Pranckietis pateko, kaip Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys, tačiau 2019 metais paliko „valstiečius“, kai šios partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis pareikalavo jo atsistatydinimo iš Seimo pirmininko pareigų.
Palikęs „valstiečius“, V. Pranckietis išlaikė parlamento vadovo postą, nes tuometinei LVŽS ir Lietuvos socialdemokratų darbo partijos koalicijai neužteko balsų jo atstatydinti.
Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.
Socialdemokratų, „aušriečių“ ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ koalicijoje Seimo pirmininko postas buvo patikėtas demokratų lyderiui S. Skverneliui.
Svarstau dabar, kur mano buvimas labiausiai nervintų valdančiuosius, tai dar nežinau.
Socialdemokratams pradėjus konsultacijas dėl koalicijos, praėjusią savaitę R. Žemaitaitis teigė, kad „aušriečiai“ gali prašyti parlamento pirmininko posto.
Tuo metu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) laikinasis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad socialdemokratai sieks šio posto.
Anot jo, vienas iš kandidatų į šias pareigas galėtų būti bendrapartietis Juozas Olekas. Šiuo metu J. Olekas eina parlamento pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas.
S. Skvernelis taip pat teigė kol kas neapsisprendęs, prie kokio Seimo komiteto prisijungs pasitraukęs iš parlamento pirmininko pareigų.
„Svarstau dabar, kur mano buvimas labiausiai nervintų valdančiuosius, tai dar nežinau“, – sakė jis.
Tuo metu vertindamas socialdemokratų kandidatę į premjeres, socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę, S. Skvernelis teigė dėl šio sprendimo įžvelgia riziką ir tikino nepalaikysiantis jos kandidatūros.
„Nepalaikysime mes kandidatūros“, – teigė Seimo pirmininkas.
„Yra didelės rizikos, yra nestandartinis socdemų sprendimas, nėra ką pasirinkti, pasirinko. Gal seksis, viskas bus gerai, bet mes šitos rizikos šiandien neprisiimsim. Mes jau prisiėmėm kažkada tai už Palucką balsuodami riziką ir atsakomybę“, – kalbėjo jis.
Kaip galimas rizikas S. Skvernelis įvardijo I. Ruginienės patirties stoką – „biurokratinio aparato, valstybės valdymo išmanymą, politinę patirtį, lyderystės nebuvimą“.
„Turėsim istorinį atvejį, pirmą kartą ministro pirmininko kandidatūra teikiama, kada nėra valdančiosios koalicijos sutarties pasirašytos, tai nežinau, kaip čia bus, opozicija mes ar ne opozicija“, – pridūrė jis.
