Sausio 13-osios proga – jautrus Ligitos Girskienės pasirodymas

– po vaizdo įrašu pasipylė komentarai
2026-01-13 13:59
Brigita Juodelytė

Minint Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – 35 metines, Seimo narė Ligita Girskienė socialiniuose tinkluose pasidalijo jautriu ir asmenišku įrašu. Parlamentarė namų aplinkoje sudainavo „Laisvė“, atliekamą Eurikos Masytės – vieną ryškiausių dainų, siejamų su laisvės kova ir istoriniais sausio įvykiais.

Vaizdo įrašas per trumpą laiką sulaukė didelio dėmesio – šiuo metu jis jau peržiūrėtas apie 27 tūkstančius kartų, o komentaruose netrūksta palaikymo, padėkos ir emocingų reakcijų.

„Pabandžiau namų sąlygomis sudainuoti E. Masytės „Laisvė“, – prie vaizdo įrašo parašė Seimo narė.

Internautai: „Laiku ir vietoje“

Įrašas greitai tapo diskusijų ir emocijų centru – žmonės dalijosi prisiminimais, jausmais bei padėka už, jų teigimu, itin prasmingą ir laiku nuskambėjusią iniciatyvą.

„Pilietiška, su meile, gražu ir užkrečiama“, – rašė vienas komentatorius.

„Šaunuolė – balsas puikus, dainuojate nuoširdžiai“, – teigė kitas.

„Ačiū, labai malonu klausyt. Nuklydau kažkur toli į praeitį“, – dalijosi dar viena internautė.

„Koks jautrus ir mielas, kaip Jūs sakote, pabandymas… Laiku ir vietoje. Būtent šiandien“, – rašė kitas žmogus.

Prie palaikymo prisijungė ir politikas Tomas Vytautas Raskevičius, komentare parašęs:
„Šiaip labai cool! Bravo!“

Komentaruose taip pat netrūko pagyrų dėl drąsos, nuoširdumo ir emocinio jautrumo, pabrėžiant, kad daina tapo gražiu Sausio 13-osios aukų atminimo ženklu.

