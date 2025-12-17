Seimas baigė svarstyti LRT pataisas, patvirtinta redakcija su katinu

Iki pataisų priėmimo linko vienas žingsnis. Valdantieji tikisi tai padaryti dar Seimo rudens sesijoje, tai yra iki Kalėdų.
Antradienio vakarą parlamentarai netikėtai palaikė konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pataisą, kad atleidžiant LRT generalinį direktorių dalyvautų parlamentarės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis.
Trečiadienį balsuojant dėl viso projekto po svarstymo už šią pataisos redakciją balsavo 67 Seimo nariai, prieš buvo 47, nė vienas nesusilaikė.
Už pataisą su katinu Nuodėguliu balsavo Seimo pirmininkas Juozas Olekas, 39 socialdemokratai, 16 „aušriečių“, aštuoni Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai, du Mišrios Seimo narių grupės nariai ir vienas demokratas.
Pasiūlymą antradienį palaikę opozicijos atstovai šįkart jam nepritarė. Prieš buvo ir trys socialdemokratai: Dovilė Šakalienė, Linas Balsys bei Giedrius Drukteinis.
„Negaliu suprasti, kad 30-aisiais nepriklausomybės metais Seime sėdinti valdžia, valdančioji koalicija turi tiek cinizmo, kad rimtais veidais prabalsuoja už įstatymą su katino pavadinimu, – valdančiųjų elgesiu stebėjosi demokratė Agnė Širinskienė. – Jums tai atrodo teisės aktų kūrybos procese normalu?“
Negaliu suprasti, kad 30-aisiais nepriklausomybės metais Seime sėdinti valdžia, valdančioji koalicija turi tiek cinizmo, kad rimtais veidais prabalsuoja už įstatymą su katino pavadinimu.
„Kai gerai pagalvoji, nėra blogai tas katinas įstatyme, nes faktiniai duomenys rodo, kad Agnės Širinskienės katinas šiaip jau yra labiau nepriklausomas negu didelė dalis dabartinės LRT tarybos, nes jūs jau dabar žinote tos tarybos būsimo slapto balsavimo rezultatus, nes jūs žinote, kad bus sustabdyta, jūsų nuomone, žaizda, kurią jūs patys padarėte ir kurią užuot tamponavę ir sutvarstę, nusprendėte tiesiog nukirsti galūnę, nes tik taip sugebate spręsti klausimus“, – kreipdamasi į valdančiuosius teigė konservatorė Ingrida Šimonytė.
Prieš balsavimą ji ragino socialdemokratus, „aušriečius“, „valstiečius“ atmesti projektą, sėsti prie bendro stalo su ekspertais, bendruomene ir parengti naują projektą, ir „visos žaizdos užsitrauks“.
Po balsavimo liberalas Eugenijus Gentvilas kreipėsi į A. Širinskienę, prašydamas saugoti savo katiną.
„Saugokite katiną Nuodėgulį nuo žiurknuodžių, nes kai nunuodys, reikės keisti įstatymą“, – teigė jis.
Valdantieji dėl projekto nepasisakė.
Saugokite katiną Nuodėgulį nuo žiurknuodžių, nes kai nunuodys, reikės keisti įstatymą.
Pritarimas siūlymui su katinu reiškia, kad yra pakeičiama socialdemokratų registruotos pataisos dėl LRT vadovo atleidimo redakcija, kuriai pritarė Kultūros komitetas. Tačiau pritarimas po svarstymo leidžia tęsti įstatymo keitimo procedūrą. Mat jeigu per svarstymą projektas būtų atmestas, reikėtų rengti naują pataisą ir iš naujo pradėti visą pateikimo-svarstymo-priėmimo procedūrą.
Dabar galima registruoti naują siūlymą projektui ir jam pritarti per priėmimo procedūrą.
Seime skubant palengvinti LRT vadovo atleidimą, Medijų taryba siūlo šį klausimą nukelti į pavasarį
Seime skubant priimti LRT vadovo atleidimą palengvinančias įstatymo pataisas, Medijų taryba siūlo stabdyti šį procesą ir jį nukelti į pavasario sesiją.
„Medijų taryba siūlo stabdyti skubotą LRT įstatymo pataisų svarstymą ir numatyti jų nagrinėjimą Seimo pavasario sesijoje, sudarant sąlygas išsamioms diskusijoms su žiniasklaidos bendruomene“, – skelbiama trečiadienį išplatintame pranešime.
Be kita ko, Medijų taryba kreipėsi į kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę, premjerę Ingą Ruginienę, Seimo pirmininką Juozą Oleką ir prezidentą Gitaną Nausėdą, kad šie imtųsi „institucinių veiksmų“ ir taip sudarytų sąlygas atkurti dialogą tarp politinių sprendimų priėmėjų ir žiniasklaidos bendruomenės.
Tarybos teigimu, LRT įstatymo pataisų rengimo ir svarstymo procese nebuvo užtikrintas nuoseklus, atviras ir sistemingas dialogas su žiniasklaidos bendruomene.
„Toks procesas sudaro prielaidas žiniasklaidos lauko fragmentacijai ir didina institucinės priešpriešos riziką“, – teigiama pranešime.
Medijų taryba pabrėžia, kad sprendimai, susiję su visuomeninio transliuotojo veiklos ir valdymo reguliavimu, turi būti priimami dalyvaujant visoms suinteresuotoms grupėms, įskaitant žurnalistų bendruomenę, žiniasklaidos organizacijas, LRT darbuotojus, administraciją ir tarybą.
Pranešime taip pat pažymima, kad LRT įstatymo pataisų projektai Seime svarstomi skubos tvarka, kuri nėra grindžiama objektyviomis aplinkybėmis, pateisinančiomis tokį procedūrinį sprendimą.
„Pažymėtina, kad įstatymo pataisos buvo registruojamos ir toliau svarstomos Seime skubos tvarka, taip apeinant ekspertinio vertinimo procesą. Toks veiksmų eiliškumas neatitinka gero teisėkūros proceso principų ir mažina pasitikėjimą priimamais sprendimais“, – nurodo taryba.
Medijų taryba pažymi, kad prieš priimant sprendimus dėl LRT įstatymo pataisų būtinas ekspertinis vertinimas, kuris sudarytų prielaidas objektyviai įvertinti siūlomų pakeitimų poveikį visuomeniniam transliuotojui, žiniasklaidos sistemai ir visuomenės interesams.
„Politinė konfrontacija ir skubotas teisėkūros procesas šiuo metu užgožia profesionalią diskusiją ir diskredituoja patį sprendimų priėmimo procesą. Institucinis tarpininkavimas laikytinas būtina prielaida grįžti prie konstruktyvaus, argumentuoto ir depolitizuoto LRT įstatymo pataisų svarstymo“, – teigia taryba.
Kaip skelbė BNS, valdantieji siekia, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Savo ruožtu LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė siūlo trauktis tiek administracijai, tiek tarybai. Pastaroji šį klausimą planuoja svarstyti sausį.
Pataisoms priešinasi dalis žurnalistų bendruomenės. Jie ir kultūrininkai antradienį pradėjo trijų dienų protestą Nepriklausomybės aikštėje.
Reikalaujant prezidento veto, jeigu pataisa būtų priimta, nuo antradienio iki penktadienio prie Prezidentūros S. Daukanto aikštėje stovi instaliacija „Bestuburių oro žmogeliukų parkas“.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo kelios dešimtys tūkstančių žmonių.
(be temos)