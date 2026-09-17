Seimas pavedė Valstybės kontrolei atlikti Registrų centro auditą

Parlamentas ketvirtadienį galutinai pritarė tokiai Audito komiteto iniciatyvai, parengtai po to, kai šiemet pavasarį iš RC buvo pasisavinta apie 600 tūkst. klientų duomenų iš nekilnojamojo turto registro.
Tam pritarė 96 Seimo nariai, dar 12 susilaikė.
Valstybės auditoriai iki 2027 metų spalio 5 dienos turės aiškintis, ar RC buvo įdiegtos ir taikytos incidentų prevencijos, identifikavimo, valdymo ir reagavimo į juos procedūros, ar centras jas vykdė teisėtai, pagal kibernetinio saugumo ir gerosios praktikos standartus.
Konservatorius Jurgis Razma teigė, kad opozicijos siūlyta laikinoji tyrimo komisija galėtų efektyviau ištirti duomenų nutekinimą, tačiau argumentų auditui atlikti taip pat yra, nors jam ir gali būti kliūčių, kadangi Konstitucinis Teismas dar neatsakė, kiek Seimas turi galimybių „įsismaginti“ pavedant auditus Valstybės kontrolei.
„Klausimas yra dėl kompetencijų stygiaus (...), reikės samdyti ekspertus. Finansavimas priklausys nuo Vyriausybės malonės“, – Seimo posėdyje sakė J. Razma.
„Nemuno aušros“ parlamentaras Remigijus Žemaitaitis aiškino, kad auditas padės įvertinti duomenų saugumo rizikas bei padarytas klaidas: „Registrų centro įvykiai rodo, kad valstybėje neveikia saugikliai.“
Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė yra sakiusi, kad įstaiga neturi vidinių išteklių pavedimui įgyvendinti. Jos teigimu, vien ekspertams samdyti reikia daugiau kaip 100 tūkst. eurų.
„Valstybės kontrolė jau aiškiai prevenciškai įvardijo, kad neturi nei pajėgumų, nei specialistų šitam tyrimui atlikti“, – Seimo posėdyje teigė liberalas Simonas Gentvilas, prieštaravęs auditui.
Anot jo, duomenų nutekėjimo krizė buvo labai prastai suvaldyta politiškai, nelogišku vadino sprendimą dėl to atleisti tuometinį RC vadovą Adrijų Jusą, nenumatant atsakomybės Migracijos departamentui, iš kurio darbuotojų buvo pavogti prisijungimai.
„Aušrietis“ Artūras Skardžius savo ruožtu aiškino, jog Valstybės kontrolės teiginiai dėl kompetencijų trūkumo nėra pasiteisinimas: „Klausimas, kodėl nėra tų išteklių ir kompetencijų.“
Seimo sprendimu auditoriams iš valstybės biudžeto bus numatyta lėšų ekspertams, paslaugoms bei kitoms procedūroms. Anksčiau audito iniciatoriai siūlė jį atlikti iki šio spalio, tačiau nuspręsta šiam darbui duoti ne tris mėnesius, o metus.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. Nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš RC.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, RC apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.
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