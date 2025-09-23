Seimas priėmė „čekutininkams“ aktualias BK pataisas

Teisininkų kritikuotas, daug kartų tobulintas, etikos sargų svarstytas, dar iš pavasario sesijos atkeliavęs dokumentas antradienį buvo priimtas – už jį balsavo 64 Seimo nariai, 5 buvo prieš, 3 susilaikė.
Beje, priimta galutinė BK pataisų versija gerokai skiriasi nuo pirminio, dar sausio mėnesį įregistruoto varianto. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK), pritaręs Seimo nario liberalo Vitalijaus Gailiaus pasiūlymui, panaikino jame buvusias Konstitucijai prieštaraujančias nuostatas.
Seimas paliko šiuo metu galiojančias BK normas dėl piktnaudžiavimo, tačiau vieneriais metais sumažino sankcijas. Taip pat išliko galimybė taikyti atsakomybę ne tik už turtinę, bet ir neturtinę politikų veiksmais padarytą žalą.
Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, bus baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.
Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 6 metų.
„Čekutininkų“ gelbėjimo dėmė liks
Prieš BK pataisų priėmimą pasisakęs Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas teigė, kad „čekutininkų“ gelbėjimo dėmė „niekur nedings, kad ir kokios pataisos būtų buvusios“.
„Korupcinio pobūdžio veikomis, tarp jų ir piktnaudžiavimo veika, yra daroma esminė žala asmenų, visuomenės, valstybės interesams. Bet koks švelninimas šiuo atveju, kuris buvo anksčiau siūlomas, nėra pateisinamas jokiais politiniais motyvais“, – sakė A. Anušauskas.
Seimo narė, demokratė Agnė Širinskienė balsavimą dėl BK pataisų pavadino šios Seimo kadencijos gėda.
„Tai didžiausias šitos kadencijos farsas ir gėda, kuomet dėl labai tokių merkantilinių interesų, dėl savo draugų gelbėjimo, kai kuriais atvejais dėl savo paties išsigelbėjimo, yra priiminėjamas įstatymas. (...) Tikrai yra labai apmaudu, kad BK yra keičiamas dėl asmeninių priežasčių net nepasivarginant įregistruoti lydimųjų teisės aktų, nesutvarkant iki galo kriminalinės žvalgybos klausimo. Tikrai apmaudu, bet, matyt, realybė yra tokia. Šitame farse aš nežadu asmeniškai dalyvauti“, – Seimo salėje teigė A. Širinskienė.
Prašys G. Nausėdos vetuoti dokumentą
Savo ruožtu konservatorė Agnė Bilotaitė apgailestavo, kad valdantieji „buldozeriu“ priėmė BK pataisas, sušvelnindami sankcijas „čekiukų“ bylose figūruojantiems bendražygiams.
Ji atkreipė dėmesį, kad priėmus pataisas nusikaltimai iš sunkių taps apysunkiais, o tai reiškia, kad sutrumpės senaties terminas nuo 15 metų iki 12 metų.
Pasak A. Bilotaitės, pakeitus BK nebebus taikomos kriminalinės žvalgybos priemonės, kurios labai svarbios tiriant korupcijos bylas. Taip pat, anot jos, sumažėja laisvės atėmimo bausmė, o draudimo dirbti valstybės tarnyboje laikotarpis trumpėja perpus – iki 4 metų.
A. Bilotaitė pažadėjo prašyti šalies vadovą Gitaną Nausėdą vetuoti BK pataisas.
„Pergalę valdantiesiems švęsti dar anksti – kreipsimės į prezidentą dėl šio sprendimo vetavimo“, – po balsavimo Eltai sakė A. Bilotaitė.
ELTA primena, kad šių metų sausio mėnesį 20 valdančiosioms ir opozicinėms frakcijoms priklausančių parlamentarų įregistravo BK pataisas, siūlančias skiriant bausmes už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi atsižvelgti į padarytos žalos dydį, aiškiau reglamentuoti, kokiais atvejais gali būti atimta teisė dirbti tam tikrą darbą.
Taip pat buvo siūloma atsisakyti neturtinės žalos, padarytos piktnaudžiaujant, sąvokos. Tai sulaukė tiek teisininkų, tiek prokurorų kritikos.
Nida Grunskienė: su mumis tai nebuvo derinta
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, jog antradienį Seime priimtos „čekutininkų“ atsakomybę švelninančios BK pataisos su prokuratūra derintos nebuvo.
„Nekomentuosiu, nes mūsų pozicija nebuvo derinama“, – paklausta, kaip vertina sprendimą švelninti atsakomybę į „čekiukų“ skandalą įsivėlusiems politikams, kalbėjo generalinė prokurorė.
„Mes turime kitą poziciją, bet kadangi nebuvo derinta, tai aš savo nuomonę pasilaikysiu“, – pridūrė ji.
