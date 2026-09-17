Seimas pritarė Tabako kontrolės įstatymo pakeitimams

Už įstatymo pataisų priėmimą balsavo 93 Seimo nariai, prieš – 0, susilaikė 15.
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimais numatyta ant bedūmių tabako gaminių, įskaitant kaitinamojo tabako, pakuočių pateikti įspėjimą apie galimą žalą sveikatai bei informaciją apie metimą rūkyti ir pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkymo. Tokia informacija būtų numatyta ir rūkomųjų žolinių gaminių pakuotėse.
Taip pat numatyta, kad tabako gaminiai, elektroninės cigaretės ir jų pildyklės, rūkomieji žoliniai bei naujoviški tabako gaminiai negalės būti tiekiami rinkai, jeigu informacija apie juos nebus paskelbta Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje ir nuo jos pateikimo nebus praėję šeši mėnesiai.
Pataisos taip pat numato, kad mažmeninės prekybos vietose turi būti pateikta informacija apie tabako gaminių vartojimo žalą sveikatai, pagalbą metantiems rūkyti bei draudimą parduoti tabako gaminius jaunesniems nei 18 metų asmenims.
Už kai kurių nustatytų reikalavimų nesilaikymą juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams numatytos nuo 289 iki 1 448 eurų baudos.
Pakeitimai įsigalios 2027 m. gegužės 1 d.
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