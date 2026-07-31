Seimas rugpjūtį rinksis į neeilinį posėdį

„Konkrečios datos nėra nustatyta, bet planas surengti neeilinį posėdį rugpjūčio pabaigoje yra“, – BNS penktadienį sakė valdančiųjų socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.
Pasak jos, planuojama, kad posėdis įvyks rugpjūčio 20 arba 25 dieną.
Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias vienuoliktokais tapti norintys dešimtokai Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP) turėtų įveikti bent ketvertu.
Šis reikalavimas įsigalios 2026 metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto liepos viduryje Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus.
Būtent šį sprendimą ir vetavo prezidentas, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų.
O. Leiputė sakė, kad socialdemokratai yra linkę pritarti prezidento veto, valdančiojoje koalicijoje dėl to dar nebuvo diskutuota.
Remianti veto anksčiau „Žinių radijui“ teigė ir švietimo ministrė socdemė Raminta Popovienė.
Dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai.
PUPP yra privalomas visiems dešimtų klasių mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkėlimui į aukštesnę klasę.
(be temos)