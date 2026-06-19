Seime – idėja naikinti Trišalės tarybos narių kadencijas

Tokias Darbo kodekso pataisas siūlo demokratas Tomas Tomilinas. Pakeitimus jis ketvirtadienį registravo Seime.
Pasak jo, dabar nustatyta Trišalės tarybos kadencija – ketveri metai, todėl, jo teigimu, nario kadencijos ribojimas iki dviejų nepagrįstai varžo darbdavių ir darbuotojų organizacijų teisę savarankiškai pasirinkti savo atstovus ir spręsti dėl jų mandato.
T. Tomilino teigimu, ilgesnis dalyvavimas Trišalėje taryboje leidžia sukaupti specifinių žinių apie socialinį dialogą, teisėkūrą ir tarybos praktiką.
„Privaloma kaita gali silpninti sprendimų kokybę“, – pataisų aiškinamajame rašte teigia T. Tomilinas.
Jo nuomone, verslo organizacijos gali pačios spręsti, kada keisti jų atstovą.
Trišalė taryboje dirba Vyriausybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai.
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