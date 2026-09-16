Seimo Kultūros komitetas rinks naują pirmininką

„Kultūros komitetas gavo teikimą dėl V. Aleknavičienės skyrimo Kultūros komiteto pirmininke. Aš nenaudosiu termino „atsistatydinu“, bet pasakysiu, kad vyksta rotacija“, – Eltai posėdžio išvakarėse teigė K. Vilkauskas.
Kaip skelbė ELTA, sprendimą keisti Seimo Kultūros komiteto pirmininką anksčiau priėmė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas. Nuspręsta, kad K. Vilkausko vietą komitete užims V. Aleknavičienė.
Liepą komitetas rinkosi į neeilinį posėdį, tačiau socialdemokratas iš pareigų nebuvo atšauktas – slapto balsavimo metu už pirmininko atšaukimą balsavo 4 komiteto nariai, dar tiek pat buvo prieš. Trauktis pats K. Vilkauskas atsisakė.
Dalį partijos narių toks K. Vilkausko žingsnis nustebino, esą bendrapartietis apie politinės jėgos sprendimą buvo informuotas iš anksto.
Vis tik po pokalbio su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, K. Vilkauskas sutiko perleisti Kultūros komiteto vadovo pareigas V. Aleknavičienei.
Socialdemokratas teigė dirbsiąs kaip eilinis komiteto narys. Jis taip pat sakė su premjeru kalbėjęs apie galimybę vadovauti parlamento komisijai, tačiau galutinis sprendimas esą kol kas nėra priimtas.
ELTA primena, kad K. Vilkauskas Seimo Kultūros komitetui vadovavo nuo 2024 m. lapkričio.
Savo ruožtu į šias pareigas vietoje jo siūloma V. Aleknavičienė anksčiau dirbo Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininke. Jai tapus kultūros ministre Ingos Ruginienės vadovautoje Vyriausybėje, į šio komiteto pirmininkės pareigas buvo paskirta socialdemokratė Jurgita Šukevičienė.
Naujausi komentarai