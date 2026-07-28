Seimo pirmininkas Kėdainiuose susitiks su bendruomenės atstovais, lankysis Radvilų mauzoliejuje

Kaip pranešė parlamento vadovo biuras, atvykęs J. Olekas susitiks su Kėdainių rajono savivaldybės meru Valentinu Tamuliu ir savivaldybės administracijos vadovais.
Susitikimo metu bus aptartos rajono plėtros perspektyvos, investicijų pritraukimas, gyventojams aktualūs sveikatos priežiūros klausimai bei pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai.
Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre ir Kėdainių ligoninėje J. Olekas su medikais bei įstaigų vadovais kalbėsis apie tai, kaip užtikrinti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas regione mažėjant gyventojų skaičiui, kokie sprendimai padėtų pritraukti daugiau specialistų ir sustiprinti regioninių gydymo įstaigų veiklą.
Parlamento vadovas taip pat apsilankys Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje, kur apžiūrės kunigaikščių Radvilų mauzoliejų, kuriame saugomi unikalūs XVII amžiaus Radvilų sarkofagai.
Vėliau J. Olekas lankysis olandų kapitalo dviračių gamykloje „Pon.Bike“. Su įmonės vadovais bus aptarta, kodėl viena moderniausių grupės gamyklų įsikūrė būtent Kėdainiuose, kokios jos augimo perspektyvos ir kokių sprendimų verslas tikisi iš valstybės.
Apsilankęs šeimos ūkyje „Zavišinės dvaras“, Seimo pirmininkas susipažins su ūkininkų kuriamu verslu, išaugusiu iš nedidelio šeimos ūkio, bei aptars, kokios sąlygos padeda regionuose kurti didesnę pridėtinę vertę.
Dieną J. Olekas užbaigs susitikimu su bendruomene Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje.
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