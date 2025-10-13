 Seimo pirmininkas paguldytas į ligoninę

2025-10-13 11:26
ELTOS inf.

Seimo pirmininkas Juozas Olekas, sunegalavus sveikatai, buvo paguldytas į ligoninę, pranešė naujienų portalas „Delfi“.

Juozas Olekas
Juozas Olekas / D. Labučio / ELTOS nuotr.

„Seimo Pirmininkas dėl infekcijos paguldytas į ligoninę“, – portalui teigė J. Oleko patarėja Gitana Letukienė.

Ji taip pat pridūrė, kad Seimo pirmininko būklė šiuo metu yra stabili.

Kaip skelbia „Delfi“, Seimo pirmininko pareigose J. Oleką, jam sergant, pavaduos socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnė, Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė.

ELTA primena, kad socialdemokratas J. Olekas šių metų rugsėjo 11 d. buvo išrinktas Seimo pirmininku.

Šiuo metu parlamentarui yra 69 metai.

