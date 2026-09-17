Seimo seniūnų sueiga į darbotvarkę neįtraukė siūlymo atleisti Matjošaitytę

Už tokį siūlymą balsavo 9 opozicijos ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai. Tuo metu 11 valdančiųjų ir „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis šiuo klausimu susilaikė.
„Ketvirtadienį gal seniūnų sueiga galėtų įtraukti jau, kad nusimatytume tą procedūrinį VRK narės atleidimo klausimo svarstymą ir tada jau būtų pagrindas informuoti pačią komisijos narę ir žinotų, kad yra protingas terminas, kada gali ta procedūra būti realizuojama“, – teigė siūlymą iškėlęs konservatorius Mindaugas Lingė.
Tiesa, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sutiko, kad savaitė „yra protingas terminas“ informuoti L. Matjošaitytę, tačiau tikino, kad iš pradžių reikia įsitikinti, ar VRK narę pasieks jo išsiųstas raštas.
„Turime intenciją įtraukti kitą savaitę. (Ar – ELTA) pavyks – pasižiūrėsime kaip ten suvaikščios mūsų raštai“, – kalbėjo J. Olekas.
Seimo pirmininkas žada informuoti L. Matjošaitytę ketvirtadienį
Vis tik, prasidėjus Seimo plenariniam posėdžiui kilo klausimų dėl šio siūlymo įtraukimo į darbotvarkę. Liberalas Eugenijus Gentvilas teiravosi, kodėl L. Matjošaitytės atleidimo klausimas yra atidėliojamas.
„Gerbiamas Seimo pirmininke, yra surinktas reikiamas parašų skaičius iškviečiant Laurą Matjošaitytę į Seimą, tačiau ji yra nekviečiama, atidėliojama net ir kitą savaitę. (…) Ar galite atsakyti, ar tai nėra susiję su 22 dieną planuojamu LRT tarybos posėdžiu, kuriame ji taip pat turėtų dalyvauti ir dėl to nesudaroma galimybė čia Seime išgirsti Matjošaitytės atsakymų į Seimo narių klausimus“, – svarstant darbotvarkę teiravosi E. Gentvilas.
Savo ruožtu J. Olekas patikino dar ketvirtadienį išsiųsiantis informaciją L. Matjošaitytei.
„Taip, kolega, jūs tikslus – parašai yra surinkti. Tačiau mes turime atvejį, kuris dabar yra svarstomas Konstituciniame Teisme dėl to, kad atšaukiamam asmeniui buvo nesuteikta pakankamai laiko pasirengti atsakyti į klausimus. Kvietimas poniai Laurai Matjošaitytei šiandien bus išsiųstas ir, manau, kad suteikus 7 darbo dienų laiką ji bus pakviesta į mūsų plenarinį posėdį. Ačiū už supratimą“, – tikino Seimo pirmininkas.
Antradienį opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) iniciatyva buvo surinkti reikalingi parašai, prašant į Seimo darbotvarkę įtraukti siūlymą atleisti L. Matjošaitytę iš pareigų VRK. Šį dokumentą pasirašė parlamentarai iš konservatorių, liberalų ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų.
VRK pirmadienį pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad „Nemuno aušros“ atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė L. Matjošaitytė. Komisija ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje spręs, ar pradėti tyrimą dėl šių konsultacijų.
Skundus dėl L. Matjošaitytės yra gavusios VRK, Advokatų taryba, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Pastaroji praėjusią savaitę nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti, ar pradėti tyrimą.
Klausimų kilo po to, kai naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog L. Matjošaitytė prieš 2024 metų Seimo rinkimus galėjo konsultuoti „Nemuno aušrą“ bei padėti partijai parengti atsakymą VRK.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, kad su L. Matjošaityte partija konsultavosi įvairiais klausimais, bet už tai nebuvo mokama. Pati VRK narė teigė, kad už šias konsultacijas ji negavo „nė vieno euro“.
VRK savo ruožtu informavo, kad „Nemuno aušros“ pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už L. Matjošaitytės suteiktas teisines paslaugas.
„Delfi“ taip pat skelbė, kad 2024 metų rugsėjį, likus daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK projektą. Laiške ji paprašė R. Puchovičiaus perkelti jos rengtą atsakymą į jo paties sukurtą „Word“ dokumentą tam, kad neliktų jos metaduomenų.
Pats R. Puchovičius „Delfi“ teigė neatsimenantis tokio laiško.
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