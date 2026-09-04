Seimo TS-LKD frakcija su Budriu aptars santykius su JAV, Kinija ir Baltarusija

Kaip Eltai nurodė TS-LKD frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė, viena pagrindinių susitikimo temų – JAV karinės paramos atnaujinimas.
„Tikrai norime aptarti tiek santykių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis situaciją dėl karinės paramos atnaujinimo, norime, be abejo, išsamiau aptarti ir santykių su Kinija gerinimą“, – sakė parlamentaras.
Pasak jo, parlamentarams taip pat svarbu išgirsti, kokių veiksmų imamasi įgyvendinant Vyriausybės ir premjero suformuluotą užduotį gerinti santykius su Kinija, kartu išlaikant nuoseklią Lietuvos poziciją Taivano atžvilgiu.
„Kaip išlieka, kiek Lietuva išlieka nuosekli laikysenoje dėl savo įsipareigojimų turėti gerus santykius ir su Taivanu, ir tuo pačiu atkurti ir plėtoti santykius su Kinija“, – teigė M. Lingė.
Susitikime taip pat ketinama aptarti Lietuvos santykius su Baltarusija.
M. Lingės teigimu, daliai valdančiųjų keliant klausimą dėl galimo santykių su Minsku švelninimo, norima išsiaiškinti ir galimus verslo interesus.
„Norisi taip pat pamatyti, ar tie interesai, kurie yra aplink įvairaus verslo interesus, kalbant apie pirmiausia „Belaruskali“ situaciją, ar šitoje srityje taip pat ministras turėtų kokių žinių, kokia dabartinė situacija, ar keičiasi pozicijos“, – sakė TS-LKD frakcijos seniūno pavaduotojas.
Kaip skelbė ELTA, šią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius „Žinių radijui“ teigė pasitikintis užsienio reikalų ministro K. Budrio diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykius su Kinija.
M. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos Vyriausybės programoje įrašytą tikslą Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad toks ministro pirmininko lūkestis yra realistiškas.
M. Sinkevičius taip pat vylėsi, jog K. Budrys iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl tolesnio amerikiečių karių buvimo Lietuvoje.
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