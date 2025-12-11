Seimui bus pristatyta generaline prokurore siūlomos Nidos Grunskienės kandidatūra

N. Grunskienę į pareigas pateikė prezidentas Gitanas Nausėda.
Pateikimo išvakarėse prokurorė BNS sakė šalies vadovo siūlymą dar penkerius metus vadovauti teisėsaugos institucijai laikanti darbo įvertinimu.
„(Vertinu – BNS) kaip mano darbo įvertinimą, jeigu prezidentas mane siūlo antrai kadencijai“, – kalbėjo ji.
Pats G. Nausėda siūlydamas N. Grunskienę sakė, jog ši įrodė, kad „yra principinga ir atsidavusi savo profesijai, o jos patirtis nekelia abejonių“.
„Jos vadovavimo Generalinei prokuratūrai laikotarpiu institucijai teko ypatingi išbandymai, kuomet prasidėjus karui Ukrainoje reikėjo siekti šioje valstybėje karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui padariusių asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn“, – anksčiau teigė prezidentas.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas kandidatūrą vertina atsargiai, anot jo, be pozityvių žingsnių matomi ir nusiskundimai iš prokurorų.
Žiniasklaida skelbė, kad prokurorų profesinė sąjunga, kuriai priklauso 135 pareigūnai, kreipėsi į šalies vadovus ir Seimą dėl esą nepagrįstai skiriamų nuobaudų, kurios esą kelia grėsmę Konstitucijoje įtvirtintam prokuroro nepriklausomumo principui. Teigiama, kad Generalinės prokuratūros vadovybė nepriima reikalingų prokuratūros sistemai sprendimų, dėl ko sunkėja ir ilgėja prokurorų darbas.
Profsąjunga suskaičiavo, jog per ketverių metų laikotarpį (2021–2024 metus), pareigas einant N. Grunskienei, dėl 113 prokurorų buvo pradėti tarnybiniai patikrinimai, iš jų padariusiais tarnybinius nusižengimus pripažinti 78 prokurorai.
Pati generalinė prokurorė BNS sakė žinanti kiekvieną atvejį bei aiškino visuomet reikalaujanti, kad būtų sąžiningai atlikta pareiga.
„Kad nebūtų vilkinami ikiteisminiai tyrimai ir būtų priimami teisingi, teisėti ir pagrįsti sprendimai. Tikrai netoleravau ir netoleruosiu, kad būtų perduoti į teismą asmenys, kurie neturėtų būti perduoti“, – teigė N. Grunskienė.
„Netoleravau ir netoleruosiu bylų vilkinimo, kuomet tyrimas vyksta dešimt metų (...). Apie kokį mes teisingumą galime kalbėti, kai tyrimas vyksta dešimt metų? Netoleravau ir netoleruosiu tokių atvejų, kuomet dėl abejingo darbo negalėjome išsaugoti žmogaus gyvybės“, – pridūrė ji.
N. Grunskienė Generalinei prokuratūrai vadovauja nuo 2021 metų.
Anksčiau, nuo 2013 metų, N. Grunskienė vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūrai, daugiau nei dešimtmetį dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriuje.
Konstitucija numato, kad generalinį prokurorą skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.
Generalinio prokuroro kadencija yra penkeri metai.
