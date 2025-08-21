Seimui prisistačiusi Inga Ruginienė: esu čia, kad grįžtume prie stabilumo

Pasak socialdemokratės, šiuo metu svarbu užtikrinti ne tik sklandų valstybės institucijų veikimą, bet ir stiprinti visuomenės solidarumą, skatinti žmonių pasitikėjimą vienas kitu.
„Esu čia, kad grįžtume prie stabilumo. Esu čia, kad telkčiau politinę bendruomenę ir visą visuomenę vieningai spręsti svarbiausius iššūkius. Esu čia, kad Vyriausybė atliktų rinkėjų pavestą darbą. Kad pradėtume tartis ir susitarti“, – sakė I. Ruginienė.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas šiuo metu einanti politikė pabrėžė, kad toliau investuojant į gynybą, stiprinant viešąsias paslaugas, kovojant prieš skurdą ir nelygybę, remiant jaunas šeimas, pagyvenusius žmones bus užtikrinamas socialinis ir išorinių sienų saugumas.
Anot kandidatės, didžiausią dėmesį jos vadovaujamas Ministrų kabinetas skirtų šalies saugumui, ekonomikos augimui ir socialinei gerovei.
Mūsų užduotis aiški.
I. Ruginienės teigimu, neseniai į šalies teritoriją įskridę du dronai rodo, jog gyvenant grėsmingoje kaimynystėje itin svarbu užtikrinti oro erdvės saugumą, taip pat dar efektyviau naudoti gynybos lėšas bei toliau aktyviai remti prieš Rusijos agresiją kovojančią Ukrainą.
Savo ruožtu stiprinant šalies ekonomiką, kaip pagrindinį darbą politikė išskyrė subalansuoto biudžeto priėmimą Seimo rudens sesijoje. Socialdemokratė pastebėjo, jog valstybės fiskalinis pajėgumas gerokai išaugęs, o tai sudaro manevro laisvę kitų metų biudžete.
Be kita ko, I. Ruginienė savo prisistatymo kalboje žadėjo dėmesį socialiai jautrioms visuomenės grupėms, savivaldybėms, šeimoms bei darbuotojams.
„Mūsų užduotis aiški: tęsiant pradėtus darbus apsaugoti mūsų valstybę nuo išorės ir vidaus grėsmių, stiprinti Lietuvos ekonomiką, gerinti investicinę aplinką, kurti socialiai saugią Lietuvą kiekvienam, o ypač pažeidžiamiausiems mūsų visuomenės nariams, šeimoms ir bendruomenėms“, – kalbėjo kandidatė į premjeres.
Naujausi komentarai