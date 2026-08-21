Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus: prezidentas teigia, kad ši idėja – svarstytina

„Man reikėtų susipažinti su visu įstatymo tekstu, to nesu dar padaręs, bet pati idėja tikrai yra svarstytina“, – žurnalistams penktadienį sakė šalies vadovas.
„Manau, kad viešumas sumažintų riziką, kad tokie dalykai kartotųsi ateityje. Todėl visos priemonės, kurios padėtų išrauti su šaknimis šitą baisų reiškinį iš mūsų visuomenės, man yra svarstytinos ir priimtinos“, – kalbėjo jis.
BNS rašė, kad beveik 30 parlamentarų penktadienį registravo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą.
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisose numatoma, jog duomenys apie nuteistąjį – vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje asmuo gyvena ar teisėtai būna, apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo data – būtų įtraukiami į viešai prieinamą asmenų, nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką, sąrašą.
Šis būtų skelbiamas registro tvarkytojo interneto svetainėje ir būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be išankstinės registracijos.
Duomenys sąraše būtų skelbiami penkerius metus nuo bausmės atlikimo, šiam terminui pasibaigus, duomenys iš sąrašo būtų pašalinami ne vėliau kaip per penkias darbo dienas.
Pataisos inicijuotos po to, kai šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
G. Nausėdos nuomone, pati Bažnyčia turėtų būti suinteresuota, kad tokie nusikaltimai nebesikartotų.
„Pati Bažnyčia turėtų būti suinteresuota, kad visos abejonės, visos baimės dėl galimo nusikaltimų pasikartojimų būtent šitoje šventoje vietoje – bažnyčioje, kad jos būtų panaikintos, kad jų nebeliktų. Tai yra pačios pirmiausia Bažnyčios interesas“, – sakė prezidentas.
„Prarasti pasitikėjimą reiškia galbūt kai kuriais atvejais prarasti ir tikėjimą apskritai. Ir kas jau kas, bet turbūt Bažnyčia turėtų būti pirmosiose eilėse tų, kurie tikrai kovoja už tai, kad ši institucija būtų skaidri, būtų tikrai apie tikėjimą ir būtų tikėjimo vartai. Tai šiandien, deja, tai, kas atsitiko yra didžiulis šešėlis, mestas viskam: ir valstybei, ir Bbažnyčiai, ir viskam, kas mums yra brangu ir šventa“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, teismui perduotoje byloje kunigas Tadas Švedavičius kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai – nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį iki jų seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 metų iki 2025 metų. Ši byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas – Ryšardas Peciunas – kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
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