Siarhejus Cichanouskis: privalome kovoti su lukašenkizmu

Penkeri metai, praleisti vienutėje, be jokios informacijos iš išorinio pasaulio. Be elementarių higienos priemonių, be galimybės ne tik susitikti su artimaisiais, bet ir parašyti jiems laišką, pasimatyti su advokatu ar kunigu. Apie tokias nežmoniškas sąlygas Baltarusijos kalėjime pasakojo Aliaksandro Lukašenkos režimo kalintas Siarhejus Cichanouskis.