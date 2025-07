Šimonytė: po dviejų savaičių situacija gali dar pablogėti

Pasak buvusios Vyriausybės vadovės, Gintauto Palucko situacija per tą laiką gali tik pablogėti.

„Pirmiausia, aš nelabai suprantu šioje situacijoje prezidento, nes akivaizdu, kad po dviejų savaičių niekaip ta situacija negali pasitaisyti, ji gali tiktai dar pablogėti“, – Žinių radijui penktadienį sakė I. Šimonytė.

„Koks čia yra lūkestis? Ar ponas Paluckas, besukdamas medų, ramiai viską apsvarstęs, prezidento nuomone, pats privalo prisiimti atsakomybę, kad prezidentui nereikėtų šito siūlyti? Galbūt toks yra planas, o galbūt yra planas, kad čia visi viską pamirš. Bet, man atrodo, tokioje situacijoje to tikėtis yra mažų mažiausiai naivu“, – kalbėjo ji.

Svarbiausias – moralės klausimas

Taip ji kalbėjo prezidentui G. Nausėdai davus premjerui dvi savaites apsispręsti, kaip elgtis – arba argumentuotai atsakyti į visuomenei kylančius klausimus dėl jo verslo ir praeities, arba spręsti dėl pasitraukimo iš pareigų.

Prezidento patarėjas Frederikas Jansonas ketvirtadienį sakė, kad dvi savaitės G. Paluckui duotos žmogiškai suprantant, kad reikia laiko atsakyti į naujausius klausimus.

Tuo metu premjeras per minėtas dvi savaites nusprendė išeiti atostogų, kad pailsėtų ir surinktų visą informaciją, reikalingą atsakyti į keliamus klausimus.

I. Šimonytės teigimu, net jei per šias dvi savaites su G. Palucku susijusias istorijas besiaiškinančios teisėsaugos institucijos pateiks savo išvadas, tuo procesas gali nesibaigti.

„Reikia suprasti, kad bet koks baudžiamasis procesas yra pakankamai ilgas procesas. Tada kam nors gali pasirodyti, kad reikia laukti kažkokios bylos ar kažkokios teisenos, galbūt laukti galutinės instancijos teismo sprendimo, kol jau bus galiausiai pasakyta, ar iš tikrųjų žmogus yra kažkuo kaltas, ar ne“, – sakė konservatorė.

Pasak jos, į tokias situacijas patekusiems politikams svarbiausias turėtų būti moralės klausimas.

„Pastaruoju metu nebuvo labai daug politikų, kurie atsistatydino dėl grynai teisinių dalykų. (...) Labiau tai būdavo situacijos, kai tu jau tiesiog turi tiek daug klausimų, kad labai daug laiko skiri tam aiškinimuisi. Kai tu labai daug laiko skiri aiškinimuisi, natūralu, kad daug mažiau laiko lieka darbui ir ta situacija yra neproduktyvi“, – kalbėjo I. Šimonytė.

„Ponas Nausėda tikisi atsilošti“

Pasak I. Šimonytės, prezidentas G. Paluckui yra atlaidesnis, nei buvo jai ir jos kabineto nariams.

„Ponui Nausėdai yra viena neįkandama užduotis iš prezidento priesaikos – būti visiems lygiai teisingu. Kadangi jis ne tik kad nėra visiems lygiai teisingas, jis net nebando būti, tai dėl to yra be galo apmaudu ir tai kažkuria prasme neleidžia ponui Nausėdai atlikti to vaidmens, kurį atlikdavo ankstesni prezidentai“, – teigė parlamentarė.

„Kadangi ponas Nausėda yra šios koalicijos partneris, daug investavęs į ją per rinkimų kampaniją, vėliau koaliciją sudarant ir avansu dalydamas komplimentus būsimai Vyriausybei, tai čia kaip lošime, kai labai daug statai ir matai, kad praloši, tai tada yra viena taktika – pasitraukti ir daugiau nepralošti, o kita taktika – dar daugiau statyti ir tikėtis, kad atsiloši. Manau, kad ponas Nausėda čia tikisi atsilošti kažkokiu būdu. (...) Bet dabar tas elgesys primena pono Trumpo „dvi savaites“, o paskui turbūt bus dar du po 50“, – sakė ji.

BNS rašė, kad dėl visuomenėje kylančių klausimų G. Paluckas prezidento pasiūlymu nusprendė pasitikrinti pasitikėjimą Seime.

Tai jis padarė paaiškėjus naujai informacijai apie ministro pirmininko įmonę „Garnis“. Visuomenininkas Andrius Tapinas trečiadienį paskelbė, kad ši įmonė, kaip vienintelė dalyvė, laimėjo pernai įsteigtos G. Palucko brolienės bendrovės paskelbtą konkursą už gautą europinę paramą įsigyti baterijų sistemas.

Premjeras sako ketinantis pasitikrinti pasitikėjimą inicijuojant Seimo nutarimą.

Tuo metu Seimo opozicija trečiadienį paskelbė, kad imasi inicijuoti neeilinę Seimo sesiją bei svarsto galimybę surengti premjero apkaltą.

Dalies ankstesnių žurnalistinių tyrimų apie G. Palucką medžiagą ikiteisminiuose tyrimuose nagrinėja Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.

G. Paluckas aiškina teisinių pažeidimų nepadaręs, o žurnalistų keliamas versijas vadina prielaidomis ir puolimu.