Sinkevičius apie disertaciją: esu visiškai ramus

„Esu visiškai ramus, darbą rašiau pats, atestacijos vyko kas metus, tai nėra taip, kad darbas parašomas per kelis mėnesius, jis rašomas nuosekliai ketverius metus“, – antradienį Prezidentūroje teigė M. Sinkevičius.
„Ir tuo metu, ir 2015 metais ISM turėjo programas, berods, vadinasi „Turnitin“, kur lyginamas darbas su kitais darbais, nagrinėjamas galimas pažeidžiamumas dėl etikos, dėl plagijavimo, ir jokių pastabų 2015 metais man niekas nėra išsakęs. Tai aš visiškai ramus ir galvoju, kad tas darbas paruoštas ir etiškai, ir tinkamai, ir nėra plagiato“, – kalbėjo jis.
BNS skelbė, kad praėjusią savaitę Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato M. Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė jį ISM vadybos ir ekonomikos universitetui.
ISM savo ruožtu teigia, kad jis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką, universiteto Etikos komisija per dešimt kalendorinių dienų turės nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjamas.
Kiek anksčiau premjeras jau yra sakęs esantis ramus, o jei ir bus pradėtas tyrimas dėl disertacijos – šis pasibaigs palankiai jo naudai.
Šiuo klausimu šeštadienį pasisakė ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris ragino visuomenę leisti naujajam premjerui dirbti.
M. Sinkevičius 2007 metais Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2008 metais Mykolo Romerio universitete baigė teisės bakalauro studijas.
2009 metais ISM Vadybos ir ekonomikos universitete jis įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o 2015 metais tame pačiame universitete apgynė daktaro disertaciją.
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