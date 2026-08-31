Sinkevičius įvardijo, kam skirs daugiausiai dėmesio: tai bus visos kadencijos akcentas

Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, parengtas „ambicingas šeimos paketas“, kurį antradienį jam pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
„Ministrė informavo, kad jis yra ambicingas, tikiuosi nenusivilti, (...) tikrai bus akcentas (šeimos politikai – BNS), manau, ne tik 2027 metams, bet ir likusią kadenciją“, – žurnalistams pirmadienį sakė M. Sinkevičius.
„Šeimos bus šios koalicijos vienas iš akcentų. Gausesnis finansavimas šeimoms, ne tik norinčioms susilaukti vaikų – ir būstas pirmas, įvairios paskatos, mažamečių, pradinukų maitinimas“, – pridūrė jis.
M. Sinkevičius anksčiau yra sakęs, kad šeimos stiprinimas ir demografinės situacijos gerinimas yra svarbūs šio Ministrų kabineto prioritetai.
Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi „pažaboti kainų poveikį“ sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms.
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