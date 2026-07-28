Sinkevičius: nėra ženklų, kad Lietuvos pozicija dėl Baltarusijos keistųsi

„Aš nematau ženklų, kad pozicija (dėl Baltarusijos – ELTA) švelnėja. Užsienio reikalų ministras yra nuoseklus, valstybės prezidentas yra nuoseklus. Kalbant apie diskusijas, bent jau Briuselyje, kas liečia sankcijas, aš matau mūsų nuoseklią poziciją. Šiuo atveju aš tikrai nematau jokių ženklų, kad ta pozicija keistųsi“, – laidoje „ELTA kampas“ teigė V. Sinkevičius.
„Ar ji gali keistis ateityje? Artimiausioje ateityje – aš abejoju, nes mes turime vertinti Baltarusijos veiksmus, ar tai būtų nelegalūs migrantai, kur savaitę atgal bent 28 migrantai buvo apgręžti. Tai reiškia, kad ta hibridinė ataka, siunčiant migrantus prie mūsų sienos (…), ji tęsiasi ir tą daro Baltarusijos režimas. Balionai šiandien dieną yra nurimę, bet mes nežinome, kada visa tai gali atsinaujinti. Ir lygiai taip pat galiausiai Baltarusijos veiksmai – vis dėlto Baltarusija šiandien dienai tarnauja kaip platforma Rusijos karo Ukrainoje“, – tvirtino jis.
XXI Vyriausybės programos projektas sulaukė kritikos dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu lyginant su Ingos Ruginienės ministrų kabineto programa. XX Vyriausybė Minsko režimą programoje yra įvardijusi kaip grėsmę. Tuo metu naujosios XXI Vyriausybės programos projekte nuostatos apie grėsmę iš Baltarusijos nebeliko.
Be to, I. Ruginienės Vyriausybės programoje konstatuota, kad ir toliau bus išlaikoma Rusijos bei Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Tuo metu M. Sinkevičiaus Vyriausybė žada tarptautinę Baltarusijos izoliaciją stiprinti tik jeigu Minskas ir toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą ar toliau vykdys hibridines atakas prieš šią šalį ar Europos Sąjungą (ES).
Seimo opozicija viliasi, kad pasikeitusi valdančiųjų retorika nėra pamatas kitų metų pavasariui, kai Europos Sąjunga (ES) svarstys, ar pratęsti sankcijas baltarusiškoms trąšoms.
Savo ruožtu premjeras tvirtino, kad artimiausiu metu neplanuojama peržiūrėti Lietuvos santykių su Baltarusija. Pasak Socialdemokratų partijos pirmininko, jo vadovaujamas ministrų kabinetas šiuo klausimu ir toliau išlaikys anksčiau buvusią kryptį.
ELTA primena, kad pernai gruodį JAV specialusis pasiuntinys Baltarusijoje pranešė, kad Jungtinės Valstijos naikina sankcijas Baltarusijos kalio eksportui. Jis taip pat pažymėjo, kad diskusijos dėl sankcijų bus tęsiamos ir toliau.
Buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos neteisėtai laimėjo Aliaksandras Lukašenka.
2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir Europos Sąjunga (ES). Tuo metu Lietuvos valstybinė įmonė „Lietuvos geležinkeliai“ sutartį dėl trąšų tranzito nutraukė pagal 2022 m. priimtą Vyriausybės sprendimą, kuriame teigiama, jog „Belaruskalij“ kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Iki tol tranzitas turėjo vykti iki 2023-iųjų pabaigos.
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