Sinkevičius sako sprendimą dėl koalicijos ateities priėmęs dar gegužės pradžioje

„Nuoširdžiai pasakysiu – buvau apsisprendęs gegužės 1d. Tikrai iš pradžių svarsčiau (…) apie tai pareikšti ir suvažiavime. Nenorėjau šventinio renginio – jis buvo šventinis, transliavome, rodėme koncertą ir visa kita – padaryti kažkokiu politinių santykių aiškinimosi renginiu. Pasakiau, kad po mėnesio bus (sprendimas – ELTA)“, – naujienų portalo „15 min“ tinklalaidėje pirmadienį kalbėjo M. Sinkevičius.
„Aš žinojau, ką aš darysiu, ir, tiesą sakant, nesvarbu, kas ką sakė, kaip mane galbūt bandė, taip sakant, atvesti, pavesti ar parodyti teisingą kelią (…), bendrai bendruomenė parodė, kas yra kas“, – pažymėjo jis.
Kaip skelbta, šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat tikino, jog naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
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