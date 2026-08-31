 Sinkevičius su koalicijos partneriais aptars rudens sesijos prioritetus

Sinkevičius su koalicijos partneriais aptars rudens sesijos prioritetus

2026-08-31 06:38
BNS inf.

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį darbinių pietų pakvietė koalicijos partnerius.

Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Premjeras su koalicijos partijų lyderiais nori aptarti artėjančios Seimo rudens sesijos prioritetus ir svarbiausius darbus“, – BNS sakė Vyriausybės vadovo patarėjas Gedas Salyga.

Darbiniuose pietuose dalyvaus Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis europarlamentaras Aurelijus Veryga.

Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną.

BNS rašė, kad birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus.

M. Sinkevičiaus Vyriausybė darbą pradėjo liepos 14 dieną.

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Sinkevičius
koalicija
rudens sesija

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