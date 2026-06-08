Širinskienė skeptiška: pasitikėjimo LSDP neturiu

„Aš esu iš tų koalicijos skeptikų, nes su socialdemokratais teko dirbti jau keliose daugumose. Tai akivaizdi tokia nepastovumo tendencija. Jie ir 2017 metais mus paliko, paskui buvo stumdymasis – ar tai mūsų išėjimas, ar išmetimas iš koalicijos, ir praėjusiais metais. Tas tikrai nerodo, kad partija yra pasirengusi kažkokiai tvirtai partnerystei koalicijoje. Yra nuolatinis, o dabar galima sakyti eilę metų besitęsiantis mėtymasis“, – Eltai pirmadienį teigė A. Širinskienė.
Politikės manymu, jei demokratai nuspręstų jungtis prie koalicijos, tai neigiamai atsilieptų politinės jėgos reputacijai. Be to, A. Širinskienės teigimu, skiriasi abiejų politinių partijų vertybiniai požiūriai.
„Kad ir šį rytą, kada atsikeli ir įsijungi portalus, tai naujas „Sienos“ tyrimas apie G. Palucką, apie tai, kaip su jo broliu siejamos įmonės negrąžino lėšų, kurias pažadėjo grąžinti, ir taip toliau. Akivaizdu, kad demokratams, kaip ir teko maudytis dar Paluckui būnant premjeru, taip ir toliau teks maudytis socialdemokratų įvairių istorijų balose. Kai balose maudaisi, tai nori nenori apsitaškai. Ir tas reputacijai tikrai nepadės“, – teigė Seimo narė.
„Tai dėl tų priežasčių aš tikrai turiu labai daug skepticizmo. Jau nekalbu apie tai, kad mūsų vertybės ne kartą yra išsiskyrusios ir gana reikšmingai. (…) Kiek aš atsimenu ankstesnę daugumą, paprastai tuos vertybinius išsiskyrimus lydi labai didelis užkulisinis socialdemokratų nepasitenkinimas ir spaudimas, kad čia kažkas turi pakeisti savo nuostatas“, – pridūrė ji.
Antradienio vakarą Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ planuoja rinktis į valdybą, kurioje spręs dėl derybų darbui koalicijoje. Anot A. Širinskienės, partijoje šiuo klausimu yra įvairių nuomonių, tačiau didesnė dalis kolegų palaikytų sprendimą jungtis prie valdančiosios daugumos.
Jei šiuo klausimu valdyboje vyks balsavimas, politikė teigė, kad susilaikys.
„Aš tikrai susilaikysiu, nes, mano galva, nėra pats geriausias žingsnis žengti tą žingsnį, kuriam šiaip turėtų būti labai didelis pasitikėjimas partneriais. Aš to pasitikėjimo partneriais neturiu ir kuo toliau, tuo pasitikėjimo mažėja, nes reikia pripažinti, kad socialdemokratai neišspręstų bėdų iš tikrųjų turi“, – akcentavo parlamentarė.
Socialdemokratai neišspręstų bėdų iš tikrųjų turi.
Kaip skelbta, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius teigė, kad jo vedama politinė jėga į valdančiąją daugumą nesiveržia, tačiau yra pasiryžę prisiimti atsakomybę už valstybę.
Jo teigimu, dauguma partijos skyrių vadovų palaiko galimybę pradėti derybas su socialdemokratais dėl koalicijos.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją Ingą Ruginienę premjero poste turėtų keisti Mindaugas Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
Naujausi komentarai