Siūloma merų ir savivaldybių tarybų rinkimus surengti kovo 7-ąją

Atitinkamą nutarimo projektą antradienį Seime įregistravo parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Seimui pritarus, kovo 7-oji bus oficiali kitų savivaldos rinkimų diena.
VRK buvo numačiusi dvi galimas datas
Dar prieš pasirenkant konkrečią rinkimų datą, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nurodė, kad 2027 m. savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami laikotarpiu nuo vasario 14 iki kovo 14 d.
Laikantis savivaldos tarybų ir merų kadencijų terminų bei atsižvelgiant į paskutinių penkerių savivaldos rinkimų tradiciją, VRK buvo išskyrusi dvi galimas rinkimų datas – 2027 m. vasario 28 d. arba kovo 7 d.
VRK teigimu, pasirinkus vieną iš šių savaitgalių, nei rinkimų, nei pakartotinio balsavimo diena nesutaptų su tuo laikotarpiu vykstančiomis valstybinėmis šventėmis.
J. Oleko teikiamame Seimo nutarimo projekte pasirinkta vėlesnė iš dviejų VRK svarstytų datų – kovo 7-oji.
Savivaldos rinkimuose – 60 savivaldybių
2027 metų savivaldos rinkimuose 60 Lietuvos savivaldybių gyventojai rinks savivaldybių tarybų narius ir merus. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas ketverius metus.
Pastarieji savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyko 2023 m. kovo 5 d. Tuomet pirmojo turo rinkėjų aktyvumas siekė 48,91 proc. – tiek merų, tiek tarybų rinkimuose.
2023-iaisiais dalyje savivaldybių mero rinkimų prireikė antrojo turo. VRK duomenimis, antrasis turas vyko 34 savivaldybėse.
Keisis tarybų narių skaičius trijose savivaldybėse
Rengdamasi 2027 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimams VRK nustatė kiekvienoje savivaldybėje renkamų tarybų narių skaičių, taip pat kandidatams ir kandidatų sąrašams reikalingų surinkti parašų skaičių bei mažiausią ir didžiausią kandidatų skaičių sąraše.
Daugiausia tarybos narių – 51, bus renkama Vilniaus miesto savivaldybėje, kurioje gyvena daugiau nei 500 tūkst. gyventojų. Mažiausiai –15 tarybos narių – bus renkama Birštono savivaldybėje.
Palyginti su 2023 metų rinkimais, tarybų narių skaičius keisis trijose savivaldybėse. Akmenės rajono ir Kalvarijos savivaldybių tarybose bus renkama po keturis narius mažiau, o Palangos savivaldybėje – keturiais nariais daugiau.
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