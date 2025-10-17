„Skaldyk ir valdyk“ – ar tai Žemaitaičio politinė strategija?

Politikos apžvalgininkas Linas Kontrimas teigė, jog R. Žemaitaičio fenomenas yra ne atsitiktinumas, o kitų politinių jėgų klaidų rezultatas.
„Daugybę mėnesių nekeičiu nuomonės apie šią partiją ir žmogų. Žemaitaitis nėra šiaip sau produktas – jis atsirado todėl, kad tradicinės partijos nepadarė savo namų darbų. Didelė visuomenės dalis buvo palikta be priežiūros, todėl pasirinko jį“, – laidoje „Už ar prieš?“ sakė L. Kontrimas.
Pasak jo, politinės partijos nebepajėgia siūlyti originalių idėjų su realiais įgyvendinimo planais, kuriuos suprastų liaudis.
Žurnalistai domėjosi, ar R. Žemaitaičio elgesys yra strategija, ar asmeninė savybė. „Jį konsultuoja ir jam pataria – tai faktas“, – atsakė L. Kontrimas, pridurdamas, kad politikas geba naudotis kitų partijų nepadarytais darbais.
Laidoje „Už ar prieš?“ nuskambėjo ir įžvalga, kad bandymas marginalizuoti R. Žemaitaitį – neveiksmingas.
„Išimkite R. Žemaitaitį, kitais rinkimais atsiras antras Žemaitaitis. Tokia visuomenės dalis egzistuoja, ir jos nematyti būtų klaida“, – sakė L. Kontrimas.
Politiniai konkurentai sako, kad R. Žemaitaitis naudoja strategiją „skaldyk ir valdyk“.
„R. Žemaitaitis yra spontaniškas politikas ir, jeigu visi galvoja, kad jis yra sukonstruotas kokių nors politechnologijų, tai labai klysta. Matome, kad kartais net su Laurynu Kasčiūnu jam diskutuoti būna ką veikti, būna karšta. Bet politikoje asmenybės šiandien turi didžiulę įtaką“, – toliau laidoje „Už ar prieš?“ aiškino L. Kontrimas.
Be to, jis pabrėžė, kad nepalaiko R. Žemaitaičio, tačiau yra už demokratiją.
LNK.lt primena, kad pats R. Žemaitaitis tvirtino vargiai savo mąstymą galįs pakeisti, tačiau žadėjo būti mažiau emocionalus, naudoti mažiau šauktukų, kalbėti pilnais sakiniais, kad būtų teisingai suprastas.
