Skirmantas Malinauskas: jis lauks savo momento

Socialdemokratai pralaimi
Šeštadienį LSDP apsisprendė atsiimti iš „Nemuno aušros“ kultūros ministeriją ir taip naujojoje Vyriausybėje gavo dar daugiau postų. Tinklaraštininko S. Malinausko teigimu, tai nereiškia, kad socialdemokratai laimi. Trumpuoju periodu, sako jis, jiems pasisekė, nes įgavo daugiau įtakos, tačiau ilguoju periodu, kai ateis laikas vykdyti duotus pažadus, jie nukentės.
Dar vienas jų rūpestis – „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio nenuspėjamumas. Kol kas jis elgiasi ramiai, nes nori pažiūrėti, ką jam pasiūlys LSDP, tačiau, pasak S. Malinausko, labai tikėtina, kad „Nemuno aušra“ nutars trauktis iš valdančiosios daugumos, o tai reikš, kad socialdemokratai duotus pažadus turės vykdyti vieni.
Būtent todėl, anot S. Malinausko, jie ir ėmėsi užkulisinių derybų su demokratais „Vardan Lietuvos“. S. Malinausko žiniomis, už grįžimą į koaliciją LSDP galėtų ryžtis atiduoti keturias ministerijas.
Partija įstrigo
Šeštadienį Vilija Blinkevičiūtė pareiškė, kad R. Žemaitaitis yra sudėtingo charakterio, tačiau LSDP žino, kaip jį suvaldyti. LRT žurnalistės Eglės Samoškaitės teigimu, tai netiesa.
„Kaip man pasakojo V. Blinkevičiūtės kolegos, ji nepasiūlė rakto, kaip suvaldyti R. Žemaitaitį. Ji tiesiog pasiūlė jį ignoruoti. Manau, jie patys neįsivaizduoja, kas bus, bet tiesiog prieš biudžeto tvirtinimą nenori daryti didelių viražų. LSDP nežino, ar priimti R. Žemaitaitį į savo glėbį ir stengtis jį kontroliuoti, ar išmesti ir stebėti galimą jo populiarumo augimą“, – komentuoja E. Samoškaitė.
Saulius Skvernelis būtų savižudis, jei sutiktų grįžti į šį laivą.
S. Malinausko teigimu, LSDP dabar turi veikti itin greitai. Jei artimiausiu metu nepriims tinkamų sprendimų, kituose rinkimuose jų situacija gali būti prasta.
„Demokratai turi stiprių žmonių, socialdemokratams apsimokėtų su jais dalytis atsakomybe. Bet kol kas tai tik kalbos ir jei jos pasibaigs, jei R. Žemaitaitis liks koalicijoje, praeis dar metai, tuomet Saulius Skvernelis būtų savižudis, jei sutiktų grįžti į šį laivą“, – teigia S. Malinauskas.
R. Žemaitaitis laukia tinkamo momento
Vyrauja naratyvas, kad R. Žemaitaitis negali laikytis ramiai, neišsišokti, tačiau, LRT žurnalistės E. Samoškaitės teigimu, iš tiesų jis puikiai geba įvertinti, kada geriau patylėti. Jos spėjimu, tai, kad LSDP atsiima Kultūros ministeriją, jam buvo naujiena, todėl dabar jis nežino, kaip reaguoti, ir bando apskaičiuoti, kaip elgtis geriausia. Jau netrukus, įsitikinusi ji, vėl girdėsime jo kontroversiškų pasisakymų, matysime išsišokimų.
Dinamika keisis, jis pasistengs įšokti į kitą traukinį, sakys, aš oponuoju, todėl mane skriaudžia.
„Jam svarbūs kiti savivaldos ir Seimo rinkimai, tad jam reikia išlaikyti reitingą ir sukurti stiprius skyrius. Dabar jam reikia stabilizuoti situaciją“, – sako žurnalistė.
S. Malinauskas priduria, kad partija „Nemuno aušra“ ima byrėti: du žmonės traukiasi iš frakcijos, yra partijos narių, kurie pasisakė, kad nepritaria R. Žemaitaičio retorikai.
Jo teigimu, tik laiko klausimas, kada R. Žemaitaitis trenks durimis ir paliks koaliciją, jam tiesiog reikia rasti tinkamą kontekstą.
„Manau, neišvengiama, kad jis trauksis iš šios Vyriausybės. Jis skaičiuoja, kaip jam geriau elgtis. R. Žemaitaitis žino savo rolę ir strategiją. Jis lauks savo momento. Dinamika keisis, jis pasistengs įšokti į kitą traukinį, sakys, aš oponuoju, todėl mane skriaudžia“, – teigia tinklaraštininkas.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
