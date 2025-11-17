Socdemų lyderis: Inga Ruginienė yra stipri ir partnerių išsišokimai jos veiksmams įtakos nedaro

„Inga Ruginienė yra stipri ir jos veiksmų neįtakoja partnerių išsišokimai, komentavimai, eskalavimas ar akcentavimas atskirų temų. Premjerė turi aiškų matymą, aiškius gebėjimus ir įgaliojimus veikti ir ji veikia“, – LRT laidai „Dienos tema“ pirmadienį sakė socialdemokratų lyderis.
„Kaip ir patarlė sako, kad norint galima ir prie stulpo prisikabinti, tai tų prisikabinimų, matyt, nestokos per visą kadenciją, bet premjerė žino, ką nori padaryti, ir veikia ryžtingai.“, – pridūrė jis.
Taip M. Sinkevičius kalbėjo koalicijai priklausančių „aušriečių“ vedliui Remigijui Žemaitaičiui pastaruoju metu viešai kritikuojant tiek Lietuvos užsienio politiką ginant Lietuvos vežėjų interesus Baltarusijoje, tiek šalies diplomatijos vadovą Kęstutį Budrį.
Taip pat „Nemuno aušros“ lyderis yra išreiškęs nepasitenkinimą ir Vyriausybės numatytu gynybos biudžetu.
Anot M. Sinkevičiaus, „aušriečių“ lyderis pats renkasi komentuoti, kas jam atrodo reikalinga, tačiau „toli gražu ne visą laiką mūsų nuomonės sutampa kaip partijos lyderių“.
„Yra Vyriausybės kryptis, yra valstybės kryptis, yra labai aišku, kas formuoja užsienio politiką, ir ne R. Žemaitaitis yra užsienio politikos formuotojas. Užsienio politikos formuotojai yra prezidentas kartu su Vyriausybe“, – pabrėžė socialdemokratų vadovas.
„Galbūt kartais norisi kai kuriems politinio lauko dalyviams plaukti prieš srovę arba formuoti kažkokius kitokius nei pagrindiniai šalies naratyvai savo asmeninius, (...) prieštaraujančius (tikslus – BNS) ir taip išsiskirti ir sulaukti visuomenės dėmesio“, – kalbėjo politikas.
