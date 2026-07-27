Socialdemokratai surinko parašus kreipimuisi į KT dėl Šimonytės kabineto programos

„Jau reikiamus parašus turime“, – BNS pirmadienį patvirtino Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė.
„Dar nepateikėme, nes dar keletas kolegų nori pasirašyti (...), bet pateiksime ar šiandien, ar rytoj iš paties ryto“, – pažymėjo politikė.
Kreiptis į KT su prašymu ištirti teisės akto konstitucingumą turi ne mažiau kaip penktadalis visų Seimo narių, toks kreipimasis nagrinėjamas įprasta tvarka.
O. Leiputė nurodė, kad surinkta „tikrai daugiau nei 30“ Socialdemokratų frakcijos parlamentarų parašų.
Kaip rašė BNS, socdemai KT prašo įvertinti, ar Konstitucijai neprieštarauja 2020-ųjų gruodžio 11 dienos Seimo nutarimo, kuriuo pritarta I. Šimonytės XVIII Vyriausybės programai, priėmimo procedūros.
Savo kreipimosi į KT socdemai ėmėsi opozicijai išreiškus dvejones dėl XXI Vyriausybės programos procedūrų. Pasak LSDP, kreipimusi siekiama teisinio aiškumo ir vienodo konstitucinio standarto taikymo visoms Vyriausybėms.
„Jeigu programos projekto registravimo momentas kelia konstitucinių abejonių dėl XXI Vyriausybės, analogišką 2020 metų situaciją taip pat turi įvertinti Konstitucinis Teismas. Tikimės, kad abi situacijos bus vertinamos nuosekliai ir pagal tą patį konstitucinį standartą“, – LSDP pranešime anksčiau pirmadienį citavo O. Leiputę.
Pasak valdančiųjų, Seimo nutarimo dėl I. Šimonytės Vyriausybės programos priėmimo procedūra buvo pradėta 1 val. 49 min. anksčiau, negu įsigaliojo teisės aktas, kuriuo oficialiai patvirtinta tos Vyriausybės sudėtis.
Kaip akcentuoja kreipimosi iniciatoriai, nors programa Seimui buvo pristatyta kitą dieną, kai prezidento dekretas jau galiojo, toliau buvo svarstytas ir priimtas tas pats iki dekreto įsigaliojimo įregistruotas Vyriausybės programos projektas.
Kaip rašė BNS, opoziciniai konservatoriai ir liberalai renka parašus kreipimuisi į KT dėl Seimo nutarimo, kuriuo patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės programa, galimo prieštaravimo pagrindiniam šalies įstatymui.
Pagal šį kreipimąsi, XXI Vyriausybės programos projektas Seimo posėdžių sekretoriate buvo įregistruotas šių metų liepos 3 dieną, nurodant, kad jį teikia „Vyriausybė, paskirtas ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius“.
Tačiau prezidentas Vyriausybės sudėtį patvirtino dekretu tik po kelių dienų – liepos 7-ąją. Anot opozicijos, tai reiškia, kad konstitucinė programos teikimo procedūra buvo pradėta neegzistuojančios Vyriausybės vardu.
Be to, opozicijos vertinimu, programą registravęs tuometinis Jonavos meras M. Sinkevičius neturėjo teisės to daryti. Todėl KT prašoma įvertinti ir Seimo statutą, keliant klausimą, ar nereikėtų aiškiau apibrėžti Vyriausybės programą galinčių registruoti subjektų ratą.
M. Sinkevičiaus Vyriausybė darbą pradėjo liepos 14 dieną, kai Seimas patvirtino Vyriausybės programą ir kabineto nariai davė priesaikas.
(be temos)