Socialdemokrato promilių skandalas

Skirtingi kriterijai
Per dešimtmetį būtų galima suskaičiuoti kelias dešimtis politikų, kurių karjeros alkoholio šleifas nesugriovė. Visi jie mušėsi į krūtinę padarę klaidą, sumokėdavo jiems skirtą baudą, o dėl vienokių ar kitokių priežasčių priminus tokią praeities dėmę, vėl apgailestauja ir primena, kad po įvykio padarė išvadas ir atgailavo.
Prokurorams ar teisėjams tokia klaida kainuoja karjerą. Neteko girdėti, kad prie vairo neblaivus įkliuvęs valstybės pareigūnas apgailestautų ir toliau ramiai dirbtų. Generalinio prokuroro ar prezidento sprendimu įstatymus pažeidusiems prokurorams ir teisėjams tenka ieškoti kitos karjeros nišos.
Netgi TV eterio veidai už vairavimą būdami neblaivūs patiria gerokai rimtesnę bausmę – ne tik susimoka skirtas baudas, kai kurie į savo biografiją įsirašo patirtį areštinėje, bet kažkuriam laikui netenka galimybės mėgautis eterio šviesomis.
Išeina, kad politikų vadovai yra atlaidesni. Kas tie vadovai? Ar ne rinkėjai? Visuomenė vis dar atleidžia girtiems politikams, vairuojantiems automobilius. Kriterijai politikams turėtų būti tokie pat kaip teisėjams ar prokurorams ir visuomenė neturėtų pakęsti tokių atvejų, gal net galėtų imtis iniciatyvos, kad susikompromitavusio politiko neliktų valdžioje.
Nebent visuomenė apie tai nesužino. Kad tokia situacija įmanoma, patvirtina Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko patirtis. Praeityje jau turėjęs reikalų su teisėsauga, pernai įkliuvęs su kvapeliu socialdemokratas, Visagino skyriaus pirmininkas, lyg niekur nieko kasdien eina į Visagino savivaldybę, priima visuomenei svarbius sprendimus ir mini Visagino 50 metų jubiliejų.
„Ką gali sau leisti, kai Tau 50? Visaginui – irgi 50! Kviečiame visus švęsti kartu – juk tokias sukaktis verta minėti drauge! Bus triukšminga, spalvinga ir labai artima!“ – tokiu šūkiu Visagino savivaldybė ragino miestiečius džiaugtis jubiliejumi.
Rinkėjai nežinojo
Nuo Visagino jubiliejaus grįžkime prie savivaldybės administracijos direktoriaus istorijos. Utenos policija patvirtino, kad dar 2024 m. rugsėjį Ignalinos mieste policijos pareigūnai sustabdė vyrą (gim. 1960 m.), kuriam nustatytas 1,06 promilės girtumas. Tai vertinama kaip lengvas girtumo laipsnis.
„Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 422 str. 5 d. vyrui paskirta bauda ir administracinio poveikio priemonės. Daugiau atvejų, susijusių su šiuo asmeniu, Utenos apskrities VPK neregistruota“, – informavo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Violeta Ginaitienė.
„Tai buvo šeštadienio dieną, paprašė pavežti, – V. A. Bukauskas prisipažino išvakarės vakarojęs nesausai. – Sustabdė ir atsitiko taip, kaip atsitiko.“ Visagino savivaldybės administracijos direktoriui buvo skirta 800 eurų bauda, politikas pusmečiui neteko vairuotojo pažymėjimo.
„Atrodo, spalio 10 d. buvo teismo posėdis ir tą pačią dieną bauda buvo sumokėta“, – politikas tikina atlikęs visus tokiais atvejais reikalingus įpareigojimus. Liko pasitikrinti sveikatą, bet kol kas vairuotojo pažymėjimo dar nesusigrąžino.
Visagino savivaldybės administracijos direktorių nustebino klausimas, kodėl ši istorija buvo nuslėpta nuo visuomenės. „O kodėl visuomenei turėjo būti pranešta? Ką, aš turėjau eiti ir ant kiekvieno kampo šaukti? Na, atsakykite sąžiningai“, – pareiškė V. A. Bukauskas.
Sąžiningai? Taip, nes kartu su vairuotojo pažymėjimu prarasta ir nepriekaištinga reputacija. Tačiau socialdemokratas su tokiu požiūriu nesutiko: „Va, čia jūs, žurnalistai, sutirštinate spalvas, kaip sakoma. Paskaitykite, kas yra nepriekaištinga reputacija. Valstybės tarnautojų įstatymo 5 straipsnio nė vienas punktas nebuvo pažeistas.“
Politinė reputacija
Valstybės tarnybos įstatyme, aiškinant, kas yra nepriekaištinga reputacija, akcentuojami sunkūs nusikaltimai, nusižengimai valstybės tarnybai, pareigūno vardo pažeminimas ir kt. Punkto apie savivaldybių administracijų direktorių vairavimą esant neblaiviems nėra. Girtas prie vairo sustabdytas politikas ir toliau lieka nepriekaištingos reputacijos, nors galbūt važiavo todėl, kad paeiti buvo sunkiau.
„Kitas dalykas – moralinis klausimas, bet, kalbant apie valstybės tarnautojų tvarką, nė vienas punktas nepažeistas. Dėl moralės nesiginčiju. Tačiau šiuo metu esu ne politikas, o valstybės pasitikėjimo tarnautojas. Politikos etikos kodeksas čia apibrėžtas. Politikai yra tie, kurie išrinkti“, – minčių kratinį pažėrė V. A. Bukauskas.
O kodėl visuomenei turėjo būti pranešta? Ką, aš turėjau eiti ir ant kiekvieno kampo šaukti?
Paprašytas paaiškinti sunkiai suprantamus argumentus, administracijos direktorius priminė, kad gyvename teisinėje valstybėje ir jis suprastų, jei būtų padaryti tarnybiniai nusižengimai.
„Taip, tai mano klaida, kurią pajutau finansiškai ir patirdamas kitų nepatogumų. Yra skirtingos kategorijos ir skirtingos atsakomybės, o mauname visus ant vieno kurpaliaus“, – pastabas dėl nepriekaištingos reputacijos ir moralinių principų skyrė politikas.
Laikytis skirtingų kategorijų V. A. Bukauskui nesunku, kaip jis aiškina, turint ir partiečių, ir Visagino mero palaikymą. „Partiečiai žinojo, mūsų miestelyje nelabai paslėpsi. Partiečiai vertino tai, ką esu padaręs bendram labui, savivaldybės labui padarytus veiksmus. Jie gal labiau mato tai. Meras žinojo, pokalbis buvo. Tačiau tai buvo išeiginė diena, kelionė nebuvo susijusi su tarnybiniais reikalais“, – teigė V. A. Bukauskas.
Savivaldybei – staigmena
Gali būti, kad Visagino administracijos direktoriaus pasakojime ir vertinime įsivėlė netikslumas. „Kauno diena“ paprašė situaciją pakomentuoti Visagino merą Erlandą Galaguzą.
– Ačiū už Jūsų klausimus. Pirmiausia, apie minėtą atvejį iki šiol nei aš, nei savivaldybės administracija nebuvome gavę jokios oficialios informacijos. Darbe administracijos direktorius niekada nebuvo pastebėtas neblaivus.
Jūsų pateiktoje informacijoje trūksta konkretumo. Gal galėtumėte patikslinti, kada tai nutiko, kokiu metu, ar tai buvo per direktoriaus atostogas ir pan. Jūsų papildymas nepakeis esamos situacijos, tačiau jis būtų labai vertingas teikiant prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl patikslintos pažymos dėl patikimumo ir tinkamumo eiti pareigas. Tokio elgesio netoleruojame – tai negali būti pateisinama einant bet kokias pareigas, ypač viešajame sektoriuje.
Norėčiau pažymėti, kad, skiriant Administracijos direktorių į pareigas, jokių kliūčių (įskaitant ir STT pateikiamą informaciją) eiti šias pareigas nebuvo. Viešumas ir pasitikėjimas – kertinės viešojo sektoriaus vertybės. Kai turėsime visą reikalingą informaciją, apie priimtus sprendimus informuosime visuomenę.
Ankstesnių savo nuodėmių V. A. Bukauskas nesigėdija. Vyriausiosios rinkimų komisijos anketoje politikas nurodo, kad 2016 m. Panevėžio teismas nuteisė jį už apysunkį ir nesunkų nusikaltimus – piktnaudžiavimą ir dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu. Teistumas išnykęs.
Naujausi komentarai