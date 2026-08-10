Su Azerbaidžano prezidentu kalbėjęs Mindaugas Sinkevičius: siekiame stiprinti dvišalius santykus

Taip jis teigia po pirmadienį įvykusio pokalbio telefonu su Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Alijevu, pranešė Vyriausybės kanceliarija.
„Lietuvos ir Azerbaidžano partnerystė tebeturi daug erdvės augti, prisidedant prie abiejų šalių saugumo, ekonomikos augimo ir atsparumo stiprinimo. Siekiame to, nes vertiname Azerbaidžaną kaip svarbų partnerį Pietų Kaukazo regione ir pasisakome už glaudesnius ES ir Azerbaidžano ryšius“, – pranešime cituojamas Vyriausybės vadovas.
Skelbiama, kad pokalbyje išskirtos aktualiausios Lietuvos ir Azerbaidžano partnerystės kryptys, tarp kurių – energetinis saugumas, atsparumas hibridinėms grėsmėms, transportas ir susisiekimas, žemės ūkis ir maisto pramonė, bendradarbiavimas švietimo ir studentų mainų programose.
„Rugpjūčio 8-ąją sukakus metams nuo Vašingtono aukščiausio lygio susitikimo ir taikos sutarties tarp Azerbaidžano ir Armėnijos parafavimo, premjeras pažymėjo šio įvykio istorinę svarbą, asmeninį I. Alijevo indėlį bei apskritai abiejų kaimyninių šalių – Azerbaidžano ir Armėnijos – pastangas siekiant ilgalaikės ir tvarios taikos. Kartu Lietuvos premjeras išreiškė Lietuvos paramą taikos procesui bei lūkestį dėl tolesnio proceso pažangos ir santykių normalizavimo“, – rašoma pranešime.
Kaip skelbiama jame, pokalbio metu taip pat buvo aptarta saugumo situacija regione ir karinių veiksmų Irane klausimas.
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