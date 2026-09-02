Su Kinijos atstovais planavusiems susitikti Seimo nariams – prastos žinios

„Man atrodo, kad yra bendras sutarimas nepritarti šios kelionės komandiruotei“, – poziciją įgarsino Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Rugpjūčio pradžioje naujienų portalas „Delfi“ skelbė, jog į laikinąją grupę „Už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki ES valstybių narių lygmens“ susibūrę šeši Seimo nariai rugsėjo pradžioje ketino vykti į Belgijos sostinę ir ten susitikti su Kinijos misijos prie ES atstovais.
I. Vėgėlė ir R. Jonas Jankūnas norėjo, jog pusė išvykos išlaidų būtų padengta iš komandiruotėms skirto finansavimo, kita pusė – iš parlamentinių lėšų.
„Mes paprastai tokių mišrių dalykų nedarom, nes vykimas į komandiruotę reiškia, jog važiuoji su misija, kuri turėtų būti suderinta su Užsienio reikalų komitetu, su Užsienio reikalų ministerija ir taip toliau“, – kalbėjo Seimo valdybos narė, Europos reikalų komiteto pirmininkė Rasa Budbergytė.
J. Olekas negalėjo pasakyti, ar kelionė buvo derinta su komitetu bei ministerija.
Aš manau, kad tai yra ėjimas prieš Lietuvos interesus.
„Aš manau, kad tai yra ėjimas prieš Lietuvos interesus“, – teigė konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Seime parlamentarų grupė, kuri deklaruoja siekį aiškintis ir šalinti priežastis, trukdančias atkurti diplomatinius santykius su Kinija, įkurta praėjusių metų gruodį.
Tuomet teigta, jog šios tikslas – siekti, kad Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai būtų atkuriami iki tokio lygio, kokį šiuo metu palaiko dauguma ES valstybių narių.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad ne visos parlamentarų iniciatyvos kartais gali pagelbėti Vilniui atkuriant santykius su Pekinu.
Kaip skelbė BNS, valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie santykių su Kinija normalizavimą iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, kokį turi kitos ES valstybės, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų.
Parlamento vadovas Juozas Olekas po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu rugpjūčio pradžioje teigė matantis pažangą siekiant normalizuoti Vilniaus ir Pekino santykius.
Valstybių dvišaliai santykiai pašlijo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti Taivaniečių atstovybę.
Naujausi komentarai