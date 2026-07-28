Su Vietnamo kolega susitikęs Budrys aptarė dvišalių santykių stiprinimą, prekybos plėtrą

„Lietuvos ir Vietnamo ekonominiai ryšiai pereina nuo tradicinės prekybos prie aukštos pridėtinės vertės partnerystės. Lietuvos įmonės ne tik eksportuoja produkciją, bet ir investuoja į Vietnamo skaitmeninę transformaciją bei pramonės plėtrą“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Ministras pažymėjo, kad Lietuvos verslas aktyviai plečia veiklą Vietname elektronikos, informacinių technologijų, aviacijos ir maisto pramonės sektoriuose.
Nurodoma, kad Lietuvos įmonių investicijos prisideda prie Vietnamo skaitmenizacijos, pramonės modernizavimo ir aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimo. Kartu Vietnamas Lietuvos bendrovėms tampa svarbiais vartais į sparčiai augančias Pietryčių Azijos rinkas.
Be kita ko, susitikime aptartos Lietuvos įmonių galimybės prisidėti prie Vietnamo energetikos infrastruktūros modernizavimo.
Skelbiama, kad ministro vizito metu bendrovė „KN Energies“ pasirašė bendradarbiavimo memorandumą su Vietnamo įmone „Indel Petro“. Įmonės bendradarbiaus plėtojant Vietnamo suskystintų gamtinių dujų (SGD) importo infrastruktūrą. Ministro teigimu, ši partnerystė prisidės prie Vietnamo energetinio saugumo stiprinimo.
Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė Lietuvos skaitmeninių technologijų ir biometrinių sprendimų potencialą. Ministras akcentavo, kad Lietuvos technologijų sprendimai jau prisideda prie Vietnamo sistemos plėtros, o Lietuvos įmonės tikisi ateityje dalyvauti naujuose skaitmeninės tapatybės ir biometrinių technologijų projektuose.
URM nurodo, kad ministrai aptarė ir galimybes plėsti prekybą žemės ūkio ir maisto produktais. Vietnamo ministras pažadėjo paspartinti procedūras išduodant leidimus lietuviškos paukštienos, žuvies ir gyvūnų augintinių pašaro produktų eksportui į Vietnamą bei tęsiant procedūras dėl jautienos produktų eksporto.
Skelbiama, jog abi pusės apsikeitė nuomonėmis regioninio ir tarptautinio saugumo klausimais. K. Budrys pabrėžė taisyklėmis grindžiamos tarptautinės tvarkos svarbą.
Vizito Vietname metu ministras susitiko su vicepremjeru Phamu Gia Tucu. Susitikimo metu pabrėžė, kad Lietuva siekia nuosekliai stiprinti ryšius su Pietryčių Azijos valstybėmis ir Vietnamą vertina kaip vieną svarbiausių partnerių regione.
„Prisijungimas prie ASEAN Draugystės ir bendradarbiavimo sutarties yra svarbus žingsnis stiprinant Lietuvos ryšius su Pietryčių Azija, o bendradarbiavimą su Vietnamu matome kaip svarbią šios politikos kryptį“, – sakė K. Budrys.
Praėjusią savaitę Lietuva prisijungė prie Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) Draugystės ir bendradarbiavimo sutarties, taip patvirtindama siekį gilinti dialogą ir praktinį bendradarbiavimą su ASEAN valstybėmis narėmis.
Didelis dėmesys susitikime skirtas ekonominio ir energetinio bendradarbiavimo perspektyvoms. K. Budrys akcentavo, kad Lietuva mato abipusę naudą plėtojant partnerystę energetikos srityje ir yra pasirengusi dalytis sukaupta patirtimi.
Ministras taip pat pakvietė Vietnamo partnerius apsilankyti Klaipėdos SGD terminale ir susipažinti su bendradarbiavimo galimybėmis.
„Energetika yra viena perspektyviausių Lietuvos ir Vietnamo bendradarbiavimo sričių. Lietuva sukaupė unikalią energetinio saugumo stiprinimo, SGD infrastruktūros plėtojimo ir energijos išteklių diversifikavimo patirtį. Esame pasirengę šia patirtimi dalytis su Vietnamo partneriais ir ieškoti konkrečių, abiem pusėms naudingų projektų“, – sakė K. Budrys.
Ministras taip pat atkreipė dėmesį į Vietnamo planus sujungti šalies šiaurinę ir pietinę elektros energijos sistemas ir galimą Lietuvos indėlį į bendrus projektus šioje srityje.
„Lietuva sėkmingai įgyvendino strateginės reikšmės elektros tinklų sinchronizaciją su kontinentine Europa. Tai buvo sudėtingas techninis ir politinis procesas, suteikęs mums vertingos patirties. Matome didelį potencialą bendradarbiauti su Vietnamu elektros tinklų vystymo ir energetinio atsparumo stiprinimo srityse“, – pabrėžė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Ministras su Vietnamo vicepremjeru taip pat aptarė Lietuvos verslo galimybes Vietname. Pasak K. Budrio, Lietuvos įmonės galėtų prisidėti prie Vietnamo infrastruktūros sektorių vystymo bei dalyvauti būsimuose didelės spartos geležinkelių projektuose.
„Norime matyti daugiau Lietuvos įmonių Vietname ir daugiau Vietnamo investicijų bei verslo partnerių Lietuvoje. Mūsų įmonės siūlo aukštos pridėtinės vertės technologinius sprendimus, kurie gali prisidėti prie spartaus Vietnamo ekonomikos augimo ir modernizacijos“, – pažymėjo K. Budrys.
Lietuvos diplomatijos vadovas Hanojuje susitiko ir su didžiausios Vietnamo naftos ir dujų energetikos įmonės – „PetroVietnam“ – vadovais.
Pasak URM, susitikime su įmonės generaliniu direktoriumi Le Manhu Cuongu (Le Manu Kuongu) ministras aptarė bendradarbiavimą suskystintų gamtinių dujų srityje.
K. Budrys pabrėžė Lietuvos patirtį vystant ir valdant SGD infrastruktūrą bei pasirengimą prisidėti prie Vietnamo energetikos pertvarkos.
„Lietuva yra pasirengusi dalytis savo patirtimi SGD infrastruktūros srityje ir plėtoti praktinį bendradarbiavimą su Vietnamo partneriais. Tikimės, kad tai prisidės prie abiem šalims naudingų projektų įgyvendinimo“, – teigė ministras.
Lietuva ir Vietnamas diplomatinius santykius užmezgė 1992 metais. Vietnamui akredituota Lietuvos ambasada veikia Singapūre.
Naujausi komentarai