Su Zelenskiu susitikęs Kaunas: nusisukę nuo Ukrainos, sumokėtume per didelę kainą

„Simboliška, kad tą pačią dieną, lapkričio 21-ąją, prieš dvylika metų Ukrainoje gimė Maidano arba Orumo revoliucija. Šiandien Ukraina siekia išsaugoti orumą, suverenumą ir savo žmonių gyvybes. Taip, jie turi vidaus iššūkių, tačiau problemas kelia ir sprendžia pačios nepriklausomos Ukrainos institucijos“, – Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pranešime cituojamas R. Kaunas.
„Radę pretekstų nusisukti nuo Ukrainos, sumokėtume gerokai per didelę kainą. Rusija spėja ne tik atstatyti, bet ir plėsti, modernizuoti savo pajėgumus. Ukraina vis dar demonstruoja didvyrišką valią priešintis. Taip kovodama ir už mūsų orumą, už mūsų teisę gyventi, gyventi saugiai ir gyventi laisvėje“, – akcentavo ministras.
Susitikimo metu R. Kaunas su V. Zelenskiu kalbėjosi gynybos pramonės bendradarbiavimo klausimais bei apsikeitė Ukrainos ir Lietuvos patirtimis. Ministras taip pat akcentavo Ukrainos pamokų svarbą ir poreikį perimti tam tikras patirtis.
R. Kaunas Ukrainos prezidentui taip pat papasakojo, su kokiais iššūkiais šiuo metu susiduria Lietuva, įskaitant kontrabandiniais balionais sukeltus trikdžius. Susitikime aptartos ir kalbos apie galimą taikos susitarimą, derybas, Ukrainos požiūris į besivystančią situaciją.
Kaip skelbta, R. Kaunas penktadienį atvyko į Ukrainos sostinę Kyjivą. Oficialioje ministro darbotvarkėje apie vizitą nebuvo skelbiama, tačiau akimirka iš susitikimo socialiniame tinkle „X“ pasidalijo Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalis, su kuriuo R. Kaunas aptarė bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje stiprinimą – bendrą karinių dronų, radarų ir priešpėstinių minų gamybą.
ELTA primena, kad anksčiau šį mėnesį krašto apsaugos ministro pareigas pradėjęs eiti R. Kaunas su pirmuoju savo darbo vizitu lankėsi Suomijoje.