Sysas nepritaria PVM lengvatos šildymui grąžinimui: valstybė nėra tokia turtinga

„Valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų mokėti už tuos, kurie gali patys susimokėti. Aš esu šalininkas, kad pagalba turėtų būti testuojama ir pagalbą turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga“, – LRT radijui pirmadienį kalbėjo A. Sysas.
Anot parlamentaro, Lietuvoje jau veikia teisinis reguliavimas, kuris nustato energetinio skurdo lygį ir jeigu žmogaus išlaidos daugiau kaip 10 proc. viršija nustatytą pajamų ribą, įsijungia kompensaciniai mechanizmai.
„Aš manau, šitas būdas yra priimtinesnis, nes vis daugiau piliečių gyvena nuosavuose namuose, kur centrinio šildymo nėra ir tada gaunasi nelygiateisiškumas – vieniems mokesčių mokėtojų dėka yra dalis kompensuojama, kitiems ne“, – pažymėjo jis.
Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas taip pat pabrėžia, kad, kalbant apie lengvatą, taip pat reikia atsižvelgti į esamą valstybės finansinę padėtį.
„Gyvename į skolą. Šių metų mūsų biudžetas yra 5 mlrd. minuse. Suprantu, kad galima daryti toliau daryti išlygas, lengvatas, bet jas reikia kažkuo padengti ir tas padengimas vėl kainuos mums visiems“, – tvirtino A. Sysas.
Kaip skelbė ELTA, Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą, siūlantį grąžinti lengvatinį 9 proc. PVM mokestį šildymui.
Lietuvos energetikos agentūra (LEA) sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9 iki 21 proc., šildymo sąskaita vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotuose ir apie 10 eurų nerenovuotuose daugiabučiuose.
Agentūros duomenimis, rugsėjį vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina siekė 8,07 cento už kilovatvalandę (be PVM), kai prieš metus buvo 6,33 centų už kilovatvalandę (kWh).
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