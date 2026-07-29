„Tai jau yra wow“: po kalbų apie galimą plagiatą įvertino Sinkevičiaus disertaciją

„Po ilgų kelionių namo šiąnakt kankino nemiga. Tai kaip ir puiki proga užmesti akį į premjero disertaciją, pasinaudojant keletu analitinių įrankių. Tiems, kas nekantrauja, galiu pasakyti, kad tikrai nebūčiau toks ramus kaip Mindaugas Sinkevičius dėl plagiato, nes problemų yra ir pakankamai rimtų“, – savo feisbuko paskyroje rašė dr. A. Lašas.
Primename, kad praėjusią savaitę Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato M. Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė jį ISM vadybos ir ekonomikos universitetui, kuris savo ruožtu nurodė, kad gautas kreipimasis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal ISM galiojančią tvarką.
Tuo tarpu dr. A. Lašas atliko savo analizę. Visų prima pasitelkęs dirbtinio intelekto (DI) įrankį. Anot politologo, pradinis verdiktas – ne koks.
„Prieš pasineriant į trumpą analizę ir vertinimą, atlikau du pradinius veiksmus. Pirma, įmečiau šį darbą įvertinti dirbtiniam intelektui („Gemini AI“). Kodėl? Todėl, kad DI neturi emocinių reakcijų ar išankstinių nuostatų M. Sinkevičiaus atžvilgiu ir ta prasme vertinimas gali būti traktuojamas kaip neutralus. Štai, ką atsakė „Gemini“, kai paprašiau įvertinti, ar prikabintame dokumente yra plagiato požymių: „Dokumente akivaizdžiai matyti struktūrinio ir tekstinio plagiato požymių. Nors disertacijoje yra empirinio tyrimo dalis (2 ir 3 skyriai su LISREL / SEM analize), teorinis pagrindas (1 skyrius) didele dalimi grindžiamas nenurodant šaltinių atliekamu pažodiniu kopijavimu, prastos kokybės perfrazavimu (angl. patchwriting) bei antriniu literatūros apžvalgų kopijavimu ir įklijavimu.“
Ok, pradinis verdiktas – ne koks, bet gal „Gemini“ kažko nesupranta ar nepastebi?“ – svarstė dr. A. Lašas.
Tada politologas perėjo prie specializuoto „Turnitin“ įrankio, kuris yra skirtas ieškoti tekste plagiato.
„Gavus rezultatus, atlikau antrą veiksmą: ištryniau visas nuorodas į pačio M. Sinkevičiaus mokslines publikacijas, kad nesimatytų autoplagiato, nes tiesiog nenorėjau veltis į savicitavimo reikalus. Tai – atskira tema, kuriai reiktų atskiros analizės ir diskusijos. Ištrynus autoplagiatą, „Turnitin“ įrankis vis tiek rodė 28 proc. sutapčių, kas yra sąlyginai daug. Aišku, dalis šių sutapčių yra bibliografinės išnašos, citatos ir kiti nekalti pasikartojimai, bet dalis yra akivaizdus plagiatas.
Kaip jau ir pastebėjo „Gemini“, teoriniame skyriuje nesunku atrasti kitų autorių tekstų netinkamo naudojimo atvejų. Ir tai nėra kažkokios citavimo klaidos, o būtent sąmoningas plagijavimas. Kodėl taip teigiu? Visų pirma todėl, kad atskirais atvejais iš kitų šaltinių pažodžiui nukopijuojami cieli paragrafai ir be jokių kabučių ar nuorodų. Tokio ilgesnio plagijavimo nėra labai daug (apie dešimt akivaizdesnių atvejų), bet jį gerokai papildo smulkesnis vieno ar dviejų sakinių plagijavimas. Visų antra todėl, kad kai kurie netinkamai naudojami kitų autorių tekstai yra šiek tiek suskaidomi, įterpiant ar pakeičiant vieną kitą žodelį. Tokie bajeriai yra daromi sąmoningai, siekiant suklaidinti plagijavimo analizės įrankius, kad jiems būtų sunkiau užfiksuoti nubombintą tekstą“, – dėstė dr. A. Lašas.
Tokie bajeriai yra daromi sąmoningai, siekiant suklaidinti plagijavimo analizės įrankius, kad jiems būtų sunkiau užfiksuoti nubombintą tekstą.
Politologas prabilo ir apie „esmines šio darbo ydas“ bei dalijosi vizualu, kuris šias ydas, anot jo, geriausiai įkūnija.
„Ką mes čia matome? Ogi tai, jog pati tyrimo problematika, jos šerdis, jau yra formuluojama plagijuojant kitų autorių tekstą. Dar daugiau, čia ne tik plagijuojama, bet dar ir sukeičiama problematika iš rūkymo originaliame tekste į alkoholio vartojimą M. Sinkevičiaus tekste. Tai jau yra wow! Ant to wow dar galima užbarstyti ir cukraus pudros, nes M. Sinkevičius plagijuojamą tekstą gana sklandžiai papildo vienu kitu nuosavu žodeliu (pavyzdžiui, žodį „much“ originale pakeisdamas „a great deal“ savo tekste)“, – teigė dr. A. Lašas.
„Kokias išvadas iš viso šito galima daryti? Na, jos nebus labai originalios, bet akivaizdu, kad premjeras meluoja teigdamas žiniasklaidai, jog „tas darbas paruoštas ir etiškai, ir tinkamai, ir nėra plagiato“. Dalis šio darbo nėra paruošta nei etiškai, nei tinkamai, nei be plagiato. Ar tos dalies pakanka, kad disertacija būtų įvertinta neigiamai? Aš jums atsakysiu taip: tos dalies pakanka, kad šios disertacijos autorius nebūtų prileistas prie gynimo ir reiktų perrašyti didelę dalį įvado ir pirmojo disertacijos skyriaus.
P.S. Turiu prisipažinti, kad pačio disertacijos turinio bei statistinės analizės atidžiau nenagrinėjau ir todėl apie tai negaliu daug pasakyti, bet, žvelgiant paviršutiniškai, stebina žvėriškas kontrastas tarp tekste pateiktos labiau sofistikuotos statistinės analizės ir absoliučiai absurdiškų grafikų, pateiktų antrame disertacijos priede. Tie grafikai yra skirti aprašyti apklausos dalyvių amžių, gyvenamąją vietą ir pan., bet ten surašyti kosminiai procentai yra pirmoko (nesuprantančio, kad visas apklausos dalyvių „pyragas“ negali viršyti 100 proc.) klaidų lygio. Ir kas iš to? Na, tiesiog galima būtų pasijuokti ir tiek, bet, žvelgiant į šitą absurdą, kyla įtarimas, kad disertacijos gynimo komitetas nematė šito priedo. Jis galimai buvo pridėtas vėliau (po išsakytų pastabų gynimo metu), nes patikėti, kad matė ir praleido tiesiog neišeina. O tuo pačiu šis akis badantis kontrastas galimai indikuoja, jog ne pats M. Sinkevičius atliko statistinę analizę. Taip, „galimai“, nes neturiu jokių tiesioginių įrodymų, bet sunku atsikratyti šios minties“, – pažymėjo dr. A. Lašas.
M. Sinkevičius 2007 metais Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2008 metais Mykolo Romerio universitete baigė teisės bakalauro studijas.
2009 metais ISM Vadybos ir ekonomikos universitete jis įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o 2015 metais tame pačiame universitete apgynė daktaro disertaciją.
Pats M. Sinkevičius antradienį žurnalistams sakė esantis ramus dėl disertacijos.
„Esu visiškai ramus, darbą rašiau pats, atestacijos vyko kas metus, tai nėra taip, kad darbas parašomas per kelis mėnesius, jis rašomas nuosekliai ketverius metus“, – antradienį Prezidentūroje BNS teigė M. Sinkevičius.
(be temos)
(be temos)
(be temos)