Taminskas ragina ES stiprinti antidronines sistemas rytiniame flange

Ministro teigimu, būtina didinti ES investicijas į dronų aptikimo ir neutralizavimo sistemas, stiprinti civilinę transporto infrastruktūros apsaugą bei transporto operatorių pasirengimą bei veiklos tęstinumą krizių atveju.
„Pastarieji dronų incidentai rytiniuose ES regionuose kelia vis didesnį nerimą. Visai neseniai į Rumuniją įskriejęs dronas rėžėsi į daugiabutį, Latvijoje buvo pažeista naftos saugykla, o šiandien šios šalies oro erdvėje numuštas dar vienas dronas. Anksčiau Estijoje numuštas dronas nukrito už kelių šimtų metrų nuo gyvenamojo namo“, – pranešime cituojamas J. Taminskas.
Ministras taip pat pabrėžė poreikį spartinti GPS trikdžiams atsparių technologijų diegimą bei atnaujinti ir modernizuoti esamą navigacijos infrastruktūrą.
Pasak jo, antidroninės priemonės jau veikia Klaipėdos jūrų uoste ir Palangos oro uoste.
„Tai konkretūs pavyzdžiai, rodantys mūsų kryptį ir įsipareigojimą nuosekliai didinti transporto sektoriaus atsparumą. Raginu visas ministerijai pavaldžias įmones aktyviai vertinti rizikas, diegti pažangius technologinius sprendimus ir stiprinti bendradarbiavimą, kad galėtume užtikrinti aukščiausią saugumo lygį visoje transporto sistemoje“, – pažymėjo J. Taminskas.
ES taryboje pirmadienį jis taip pat aptarė jūsų uosto vaidmenį stiprinant susisiekimą, ekonominį saugumą ir gynybos pajėgumus.
Anot Susisiekimo ministerijos, Lietuvai šis klausimas aktualus siekiant spartinti Klaipėdos uosto pietinę plėtrą.
Klaipėdos uosto akvatorijoje planuojama suformuoti apie 100 hektarų naują teritoriją, įrengti giliavandenes krantines, pietinius vartus ir pritaikyti zoną krovai, logistikai, pramonei, žaliosios energetikos projektams bei karinio mobilumo reikmėms.
Šiuo metu jau vykdomi Klaipėdos pietinio aplinkkelio darbai, taip pat pradėtos su projektu susijusios teritorijų planavimo procedūros.
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