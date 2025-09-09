Tapinas viešina skandalingą istoriją: buvo chaosas ir mūsų šventė buvo „šūdina“

A. Tapinas leido portalui kauno.diena.lt pasidalyti šia istorija su skaitytojais:
„Pasidalinęs žinute, kad pernai būsimoji socialinės apsaugos ministrė ir čekistų angelas sargas, tuometė Prienų vicemerė Jūratė Zailskienė kartu su meru vežėsi šnapso sveikinti Dainų šventės dalyvius moksleivius, sulaukiau prašymų paaiškinti, kas ten vyko. Tai štai visa istorija. Jie atvažiavo sveikinti Dainų šventės dalyvių, o kažkas pastebėjo, jog atvažiavo ne sausai. Jie buvo filmuojami, vėliau iškviesta policija, o dar vėliau ir vaikų teisių tarnybos atstovai.
Ir tada prasidėjo melagystės ir išsisukinėjimai. Prienų meras Vaicekauskas (Alvydas, aut.past.) LRT radijui pripažino, kad vaišes surengė jis ir vicemerė J. Zailskienė, tačiau abu neigė, kad pasirūpino ir alkoholiniais gėrimais.
„Mes jokio alkoholio nevežėm, kibinų atvežėm, sumuštinukų, vaisių, o kitų dalykų aš tikrai nežinau, kas ten kaip” – sakė J. Zailskienė.
„O tai kas nupirko alkoholį dėžėmis, – klausė žurnalistė, į ką J. Zailskienė atsakė – Aš šitos temos neliečiu ir nekomentuoju, viso gero.”
Tačiau buvusi Prienų vicemerė viešai sakė netiesą.
Pirmadienį Prienuose susitinka vicemerė J. Zailskienė, meras A. Vaicekauskas, taip pat administracijos direktorė ir teisės skyriaus direktorė. Skubiai aptarinėjama, ką atsakyti, kai kas nors klaus dėl Dainų šventės. Mano turimame garso įraše girdimos tokios frazės: „Radijas norėjo pakalbinti mane apie tą penktadienį“, „Nėra net ką komentuoti apie tą alkoholį“.
J. Zailskienė: „Dar klausė, kas užsakė čia tą alkoholį ir vaišes. Aš sakau, nekomentuoju jums nieko. Iš karto va…”
Meras: „Tai dėl maisto tai viskas tvarkoj, tik dėl to šampano…Neaišku, ką ten kiti prišnekėjo.”
J. Zailskienė: „Tai va, jeigu prišnekėjo, tai negali meluoti”.
Kitas balsas, greičiausiai teisininkė: „Dar galima sakyti, kad aš nemačiau, jog vartotų kas nors alkoholį. Arba sakyt, kad buvo nealkoholinis vynas. Arba konstatuokim, kad mums esant niekas nevartojo alkoholio.”
Dar vienas balsas: „O jeigu vaikai sakys, ką jūs ten gėrėt?”
Meras: „Tai sakykit, kad buvot vandens įsipylę.”
J. Zailskienė: „Šiaip sąskaitą savivaldybė, kaip supratau, paėmus be alkoholio.“
Meras: „Jo. Tai ir nereikia nieko komentuoti.”
Tačiau tai dar ne viskas. Šaltiniai Prienų savivaldybėje atsiuntė dar vieną pokalbio įrašą, kuriame aiškiai girdisi tokios incidento dalyvių frazės: „Mums kažkas policiją iškvietė. Mūsų meras atvežė šampano gero, proseko dar, ir va toks kompromatas.”
„Policija mums vaikų teises iškvietė. Penktą ryto atvažiavo vaikų teisės, nes sako, kad jūs vartojat alkoholį prie vaikų. Bet vadovės nevartojo, vadovės… Tai čia kažkoks kerštas, nes filmavo jau, kaip tik meras atvažiavo ir išvažiavo. Žodžiu, buvo chaosas ir mūsų šventė buvo šūdina.“
„Rašė protokolą, pūst, aišku, mes nesutikom, pūtė tie, kurie buvo nevartoję, tai policija sakė, labai gerai, protokolui mums užtenka, tokie geranoriški policininkai.”
Akivaizdu, kad būsimoji ministrė atsivežė alkoholio, kad jį vartojo ten, kur nakvoja moksleiviai, kad LRT radijuje dėl to melavo. Bet geriausia frazė yra šita – “Pūst, aišku, nesutikome, pūtė tie, kurie nevartojo, tai policija pasakė, kad protokolui to užtenka”.
O reziumuojant istoriją, kuri kažkaip rezonuoja ir su šių dienų įvykiais: „buvo chaosas ir mūsų šventė buvo šūdina“, – įrašą baigė žurnalistas.
A. Tapinas savo įrašo komentaruose pasidalijo Lietuvos radijo reportažo nuoroda.
