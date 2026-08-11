 Tautos ir teisingumo sąjunga Nalšios šiaurinėje apygardoje kelia Štraupaitės kandidatūrą

Tautos ir teisingumo sąjunga Nalšios šiaurinėje apygardoje kelia Štraupaitės kandidatūrą

2026-08-11 17:30
ELTOS inf.

Pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) kelia Dalios Štraupaitės kandidatūrą.

Dalia Štraupaitė
Dalia Štraupaitė / P. Peleckio / BNS nuotr.

„D. Štraupaitė – vienas geriausių mūsų pasirinkimų. Ji moka dirbti, moka laimėti ir moka būti su tauta“, – rašoma pranešime.

D. Štraupaitė šiuo metu eina Visagino savivaldybės tarybos narės pareigas. Ji taip pat yra buvusi Visagino merė ir vicemerė, Dūkšto merė, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narė.

Vienmandatėje Nalšios šiaurinėje apygardoje pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vyks lapkričio 8 dieną.

Rinkimų Nalšios šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui J. Šuklinui.

Birželio pradžioje Vyriausioji rinkimų komisija panaikino jo Seimo nario mandatą. Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.

ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinkto parlamentaro įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.

Šiame straipsnyje:
seimo rinkimai
Nalšios šiaurinė apygarda
Dalia Štraupaitė

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