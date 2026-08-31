Teisingumo ministrė: Lauros Matjošaitytės ryšį su „Nemuno aušra“ turėtų tirti VTEK

„Tik VTEK nustačius atitinkamus privačių interesų deklaravimo ar viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimus, teisingumo ministrė spręstų dėl tolesnių teisinių veiksmų“, – nurodė R. Tamašunienė pirmadienį ministerijos BNS perduotame komentare.
Teisingumo ministerija taip pat pažymėjo šiuo metu neturinti jokių oficialių duomenų dėl šios situacijos.
Savo ruožtu VTEK nurodė, kad vertins, ar yra pagrindas pradėti tyrimą dėl L. Matjošaitytės galimo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo.
Naujienų portalas „Delfi“ pirmadienį pranešė, kad prieš sugrįždama į VRK L. Matjošaitytė konsultavo „Nemuno aušrą“ dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai.
Pernai gegužę VRK nare tapusi L. Matjošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat neatskleidė, ar už darbą „Nemuno aušrai“ gavo užmokestį, teigdama, kad informacija susijusi su jos, kaip advokatės, profesine veikla.
„Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius patvirtino bendravęs su L. Matjošaityte, tačiau teigė neatsimenantis, kad ji partijai būtų teikusi paslaugas ar gavusi už tai užmokestį.
2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė. Į komisijos narės pareigas ji sugrįžo pernai gegužę, jos ir teisininko Maksimo Reznikovo kandidatūras pateikė tuometis „Nemuno aušros“ deleguotas teisingumo ministras Rimantas Mockus.
2025-ųjų gegužę naujos sudėties komisija sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, dalyje susilaikė.
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