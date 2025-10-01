Teisingumo ministrė nežada greitų sprendimų dėl LKT vadovo posto

„Kalbant apie kalėjimų tarybos vadovą – daug medžiagos, vyksta teisminiai ginčai, nebus taip greitai sprendimo“, – žurnalistams trečiadienį prieš Vyriausybės posėdį sakė ministrė.
Tuo metu keliomis nuobaudomis nubaustas LKT Mindaugas Kairys teismui yra pateikęs du skundus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo. Regionų administracinis teismas Eltą informavo, kad vienos bylos teismas imsis jau gruodį.
Liepos 30 d. teismas gavo skundą dėl liepos 9 d. priimto tuometės Vyriausybės nutarimo dėl papeikimo skyrimo M. Kairiui panaikinimo.
Kaip Eltą informavo teismo atstovė Sigita Gamulėnienė, rugsėjo 11 d. M. Kairys pateikė patikslintą skundą. Juo prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT) prašydamas ištirti, ar Vyriausybės liepos 9 d. nutarimas dėl tarnybinės nuobaudos jam skyrimo neprieštarauja Konstitucijai.
„Šiuo metu atsakovės yra įpareigotos pateikti atsiliepimus į patikslintą skundą ir visą su ginču susijusią medžiagą“, – Eltą informavo teismo atstovė.
Teismą pasiekė ir antras skundas
Be to, rugpjūčio 16 d. teismas gavo kitą M. Kairio skundą – juo ginčijamas liepos 16 d. Vyriausybės nutarimas dėl tarnybinės nuobaudos (griežto papeikimo) skyrimo panaikinimo.
Ši nuobauda paskirta už tai, kad pasirašydamas Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus 2025 m. balandžio 29 d. įsakymą „Dėl įgaliojimų suteikimo“ nepagrįstai delegavo direktoriaus funkcijas Tarnybos kancleriui. Tuo pagrindu 2025 m. balandžio 29 d. buvo priimti neteisėti du Tarnybos direktoriaus įsakymai.
M. Kairys taip pat nubaustas už tai, kad esą neteisėtai nuo 2024 m. rugpjūčio 30 d. iki 2025 m. balandžio 28 d. naudojo tarnybinį automobilį vykimui iš darbo į gyvenamąją vietą ir iš jos bei nuo 2025 m. balandžio 29 d. iki 2025 m. gegužės 7 d. neteisėtai naudojo tarnybinį automobilį ir gavo pajamas natūra. LKT vadovui nuobauda skirta ir už tai, kad, atsižvelgus į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, nepakeitė Tarnybos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių.
Į teismą kreipęsis M. Kairys taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje uždrausti Vyriausybei priimti nutarimą dėl jo atleidimo iš vidaus tarnybos.
Šis jo prašymas tenkintas nebuvo.
„Šis jo prašymas tenkintas nebuvo“, – Eltai sakė teismo atstovė S. Gamulėnienė.
Rugsėjo 18 d. M. Kairys teismui dar pateikė patikslintą skundą, jame taip pat prašoma kreiptis į KT su prašymu ištirti, ar Vyriausybės liepos 16 d. nutarimas dėl tarnybinės nuobaudos jam skyrimo neprieštarauja Konstitucijai.
Šią bylą teismas ketina nagrinėti gruodžio 15 d.
ELTA primena, kad M. Kairiui skirti abi minėtas tarnybines nuobaudas pasiūlė tuometis teisingumo ministras R. Mockus, atsižvelgęs į tarnybinių patikrinimų išvadas. Galiausiai R. Mockus pasiūlė M. Kairį atleisti iš pareigų, tačiau LKT vadovui buvo suteiktas pranešėjo statusas – tokiu atveju asmuo negali būti atleidžiamas iš darbo.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto poveikio LKT direktoriui.
M. Kairys į LKT paskirtas praėjusios Seimo kadencijos metu. 2023 metų kovą buvo paskirtas direktoriaus pavaduotoju, o nuo 2024 metų gegužės tapo tarnybos direktoriumi.
